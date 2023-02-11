Dünyanın en berrak göllerinden biri olan Sivas’taki Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş depremi sonrası çamura bulandı





Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen noktalardan bir tanesi oldu.