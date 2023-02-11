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    • Yaşam
    • 12.02.2023 00:25
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    • 12.02.2023 00:25
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    Dünyanın en berrak göllerinden biri olan Sivas’taki Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş depremi sonrası çamura bulandı

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. 10 ilde etkili olan deprem Gökpınar Gölü'nü de etkiledi. Sivas'ta yer alan ve dünyanın en berrak göllerinden biri olarak gösterilen Gökpınar Gölü adeta çamur deryasına döndü.

    Çamur deryasına döndü

    Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla dikkat çeken Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından çamura bulandı.



    Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen noktalardan bir tanesi oldu.



    ADETA ÇAMUR DERYASINA DÖNDÜ
    Doğal turkuaz rengiyle ziyaretçilerini mest eden Gökpınar Gölü, yaşanılan depremin ardından su seviyesi çekilerek adeta çamur deryasına döndü. Depremin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı. Doğal bir akvaryumu andırırken çamura bulunan gölün bu günlerde eski haline dönmeye başlandığı söylendi.

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