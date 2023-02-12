Anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? SON DAKİKA MEB açıklamaları! 2. dönem okullar açılacak mı, online mı olacak?

Ülke olarak çok zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda her alanda iyileştirmeye yönelik kararlar alınıyor. Bunlardan biri de eğitim - öğretim oldu. 23 Ocak'ta başlayan 15 Tatil, normal şartlarda 6 Şubat'ta biterek okullar açılacaktı. Fakat Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5'lık depremler sonrasında okulların tatili uzadı.
OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karar ile okul öncesi eğitim kurumlarının 71 ilde 13 Şubat'ta açılmasına karar verildi. Deprem gören 10 ilde ise okul öncesi eğitim kurumları 20 Şubat'ta açılacak. Öte yandan diğer öğrenciler ise 81 ilde 20 Şubat'ta ders başı yapacak.
OKULLAR ONLİNE OLUR MU?
Okullardaki eğitimin online olacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.