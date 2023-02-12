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    • Eğitim
    • 12.02.2023 09:52
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    • 12.02.2023 09:52
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    Anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? SON DAKİKA MEB açıklamaları! 2. dönem okullar açılacak mı, online mı olacak?

    Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5'lık depremler sonrasında 15 tatilin süresi uzatılmıştı. Günden güne alınan kararlar arasına bir yenisi daha eklendi. Milyonlarca öğrenci 'okullar ne zamana kadar tatil', '2023 okullar ne zaman açılacak' sorularına cevap aramaya başladı. Peki, 2. dönem okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    2. dönem okullar ne zaman açılacak?

    Ülke olarak çok zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda her alanda iyileştirmeye yönelik kararlar alınıyor. Bunlardan biri de eğitim - öğretim oldu. 23 Ocak'ta başlayan 15 Tatil, normal şartlarda 6 Şubat'ta biterek okullar açılacaktı. Fakat Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5'lık depremler sonrasında okulların tatili uzadı.

    OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karar ile okul öncesi eğitim kurumlarının 71 ilde 13 Şubat'ta açılmasına karar verildi. Deprem gören 10 ilde ise okul öncesi eğitim kurumları 20 Şubat'ta açılacak. Öte yandan diğer öğrenciler ise 81 ilde 20 Şubat'ta ders başı yapacak.

    OKULLAR ONLİNE OLUR MU?

    Okullardaki eğitimin online olacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

        OKULLARDA TATİL KAÇ GÜN UZADI?

        Normal şartlarda 6 Şubat'ta açıklanması planlanan okulların, 20 Şubat'a uzaması, 15 tatile 14 gün daha eklemiş oldu.

        ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, EĞİTİM ONLİNE MI OLACAK?

        ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

        Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.

        2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz.
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        Depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz
        Haberler Eğitim Anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? SON DAKİKA MEB açıklamaları! 2. dönem okullar açılacak mı, online mı olacak?
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