Yenidoğan servisinde deprem anı! Hemşireler bebeklere kalkan oldu... O anları anlattılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde bebeklere kalkan oldu.
Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.
Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.
A HABER KAHRAMAN HEMŞİRELERLE KONUŞTU
A Haber bebekler için canını hiçe sayan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan'a mikrofon uzattı.
Devlet Nizam duygularını şu ifadelerle aktardı;
"O gece nöbetteyken izole odasındaydım. Arkadaşım beni çağırmaya gidiyor. O an yenidoğanın içine geldiğimizde "küvezleri tut" dediğimi hatırlıyorum. O günü hatırlamıyorum hatırlamak da istemiyorum. İçeride 7 tane bebeğimiz vardı. Hiç biri oksijen almıyordu hepsi taburculuğa yakın olan haberlerdi. Ortalık sakinleştiğinde hastane personelleri ile beraber tahliye işlemlerini gerçekleştirdik aileler de gelip aldılar."
"TEK HİSSETTİĞİMİZ BEBEKLERE BİR ŞEY OLMAMASIYDI"
Nizam, "O anda tek hissettiğimiz bebeklere bir şeyin olmamasıydı. Bebeklerin hepsi uyuyordu sadece küvezde sallantıyı ne kadar hafif atlatırlarsa o kadar iyi şeklinde baktık" ifadelerini kullandı.
Gazel Çalışkan ise "Milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. O anın şokuyla hala bir şeyleri hatırlayamadıklarımız. Tek düşündüğümüz bebeklerin sağlığıydı" dedi.