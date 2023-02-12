Yenidoğan servisinde deprem anı! Hemşireler bebeklere kalkan oldu... O anları anlattılar

Devlet Nizam duygularını şu ifadelerle aktardı;

"O gece nöbetteyken izole odasındaydım. Arkadaşım beni çağırmaya gidiyor. O an yenidoğanın içine geldiğimizde "küvezleri tut" dediğimi hatırlıyorum. O günü hatırlamıyorum hatırlamak da istemiyorum. İçeride 7 tane bebeğimiz vardı. Hiç biri oksijen almıyordu hepsi taburculuğa yakın olan haberlerdi. Ortalık sakinleştiğinde hastane personelleri ile beraber tahliye işlemlerini gerçekleştirdik aileler de gelip aldılar."

"TEK HİSSETTİĞİMİZ BEBEKLERE BİR ŞEY OLMAMASIYDI"

Nizam, "O anda tek hissettiğimiz bebeklere bir şeyin olmamasıydı. Bebeklerin hepsi uyuyordu sadece küvezde sallantıyı ne kadar hafif atlatırlarsa o kadar iyi şeklinde baktık" ifadelerini kullandı.