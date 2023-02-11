KYK, ÖZEL yurt ücretleri ödenecek mi? Açıklama geldi! 2023 Şubat, Mart,Nisan, Mayıs, Haziran KYK ertelendi mi? Depozito iadesi...

KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu merak ediliyor. Öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş karar duyuruldu. Erdoğan, ''Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz." dedi. Peki, KYK yurt ücretleri ödenecek mi? İşte detaylar...