Kahramanmaraş depremi sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den flaş açıklama: En az 3 metre...





Sözbilir, 7.7'lik depremin yeryüzünde ortalama en az 3 metre atıma neden olduğunu belirterek, "Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yanal ötelenmesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın, Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda" dedi.

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