Kahramanmaraş depremine inanamadılar! ABD'li profesör şaşkına döndü: "Olağan dışı ve eşi benzeri görülmemiş olay"
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimleri bile şaşırttı. ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin depremlerle ilgili, "24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay." dedi. Tobin sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olayın görülmediğine dikkat çekti. Ünlü Jeofizik Uzmanı Martin Mai ise depremin "Olağan dışı" olduğunu belirterek, "Olağan dışı olan şey, bu iki çok büyük depremin birbiri ardına gerçekleşmesiydi. Aralarında sadece 9 saat fark vardı. Bu hasarı ve yıkımı artırdı." ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler yüreğimizi yaktı.
Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken 7 gün milli yas ve 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edildi. 2 büyük depremin peş peşe gelmesinin sebebi merak edilirken uzmanlar bile şaşkınlıklarını gizleyemedi.
"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY"
ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili, "24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay." dedi.
Washington Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde Profesör ve Kuzeybatı Pasifik Sismik Ağı Direktörü olan Profesör Harold Tobin, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin büyüklüğünü anlattı.
Çocukluğunun 5 yılını Osmanlı araştırmaları yapan babasının doktora döneminde İstanbul ve Ankara'da geçirdiğini belirten Tobin, üzerinde çalıştığı alanlardan birinin de Anadolu Fay Hattı olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin depreme en yatkın ülkelerden biri olduğunu kaydeden Tobin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçek anlamda çok büyük olduğuna işaret etti.
Tobin, "Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskun bölgelerde yaşanan en büyük deprem." yorumunda bulundu.
"DEPREMİN ŞİDDETİ ÖNGÖRÜLENDEN DAHA BÜYÜK"
Tobin, 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin yıllardır bilinen bir fayda meydana geldiğini belirtti.
"Bu bölgede depremler bekleniyordu ancak depremin şiddeti öngörülenden daha büyük." diyen Tobin, şunları kaydetti:
"Doğu Anadolu Fay Hattı'nda bu kadar büyük bir depremin tarihte olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar büyük bir deprem, fay hattında çok büyük bir alana yayıldı. Tabii ki fay hattındaki başka bölgeleri etkileyen artçıları görürüz ancak 9 saat sonra 7,6 büyüklüğünde yaşanan deprem bu hatla bağlantılı ama tamamen farklı bir hatta. Bu hat da daha önceden biliniyordu ancak bu kadar büyük depremler bilinmiyordu. Bu ikisinin bir araya gelmesi ne yazık ki korkunç bir trajedi. İlk deprem çok hasara yol açtı ve ikinci zaten hasarlı bölgeleri salladı. Bu, arama kurtarma ekipleri ve bölgedeki insanlar için gerçekten çok zor bir durum."
Depremlerin ardından Anadolu levhasının 3 metre kadar kaydığına ilişkin bilgilere de değinen Tobin, Anadolu'nun iki fay hattının arasında sıkışmış durumda olduğunu söyledi.