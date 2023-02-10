108 saat sonra hayata tutundu ilk isteği döner oldu! Gaziantep'te Ela Şirhat'tan ekipleri ağlatan istek





Binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan depremde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 8 katlı, 30 daireden oluşan Furkan Apartmanı da yıkıldı. AFAD başta olmak üzere belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma timleri enkazda çalışma başlattı.

Dinleme çalışması yapan ekipleri sabah saatlerinde bir dairede beraber yaşayan Suriye uyruklu 10 kişilik akraba grubunun 3 ferdinden ses aldı. Depremzedelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bir dizi inceleme için ilçeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmaları izledi.