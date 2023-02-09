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    • Güncel
    • 09.02.2023 13:04
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    • 09.02.2023 13:20
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    Maraş depremi dünyayı şoka soktu! İngiliz sismolog kendi ülkesine uyarladı: Dümdüz olurduk! | Bu ülkelerin tamamını yok edecek türden...

    Son dakika haberi | Dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden biri Kahramanmaraş'ta yaşandı. Üst üste meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ederken, bir yandan da dünya genelindeki uzmanlardan peş peşe çok çarpıcı açıklamalar geliyor. İngiliz sismolog Stephen Hicks, böyle bir depremin İngiltere'de olması durumunda ülkenin adeta "dümdüz" olacağının altını çizdi. Depremin etkilediği alanın onlarca ülkenin toplam alanından kat kat fazla olması dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    İngiliz depremi kendi ülkesine uyarladı: Dümdüz olurduk

    University College London'da araştırma görevlisi olarak çalışan sismolog Stephen Hicks, Kahramanmaraş merkezli depremin Britanya Adası'nda yaşanması halinde Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin "dümdüz" olacağını söyledi.

    Hicks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin, depremin yönü ve etki alanını gösteren ısı haritasını, Britanya haritası üzerine yerleştirerek depremin büyüklüğünü ve yıkıcılığını anlattı.

    Sismolog Hicks, "Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı." ifadesini kullandı.

    Aynı depremlerin İngiltere'de yaşanması halinde gerçekleşeceklere işaret eden Hicks, fay hattını açılan bir fermuara benzeterek, İngiltere'nin de fermuarın açılmasıyla 2'ye ayrılacağını kaydetti.

        İngiltere'de böylesine depremler oluşturacak fay hatları bulunmadığını ve bu çalışmayı Türkiye'de yaşananları ortaya koymak için yaptığını vurgulayan Hicks, arzu edenlerin yaşadıkları bölgelerdeki kuruluşlara yardımlar yapabileceğine ya da Türk Kızılaya bağışta bulunabileceğine dikkati çekti.

        Hicks, benzeri bir depremin Britanya Adası'nda yaşanmasıyla sadece Güney İngiltere'nin değil Galler'in de büyük hasar göreceğini belirtti.

        110 BİN KİLOMETREKARELİK ALANDA YIKIMA NEDEN OLDU
        7.7 ev 7.6'lık depremler toplamda 110 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi ve büyük bir yıkıma neden oldu.

        DEPREMİN ETKİ ALANI BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN TAMAMINDAN DAHA BÜYÜK
        Kahramanmaraş depremlerinin karasal alandaki etkisi dünya üzerinde 100'e yakın ülkenin yüzölçümünden daha büyük. Birçok büyük Avrupa ülkesinden büyük bir alana karşılık gelen bu veri Türkiye'nin nasıl bir afetle mücadele ettiği gerçeğini tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

            ALMANYA'DA YAŞANSA NE OLURDU?
            Depremin Almanya'nın merkezinde yaşanması durumunda ne olacağına ilişkin bir harita paylaşan Almanlar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Böyle bir depremde Almanya'nın neredeyse yarısının yerle bir olacağı belirtildi.

            DEPREM BU ÜLKELERDE YAŞANSAYDI TAMAMINI YIKACAKTI
            Buna göre Kahramanmaraş depremlerinin etki ettiği alan bu ülkelerin toplam yüzölçümünden daha büyük: İzlanda, Güney Kore, Macaristan, Portekiz, Ürdün, Sırbistan, Azerbaycan, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Gürcistan, Sri Lanka, Litvanya, Hırvatistan, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Belçika.

            NEREDEYSE TÜM İNGİLTERE KADAR BİR ALANDAN SÖZ EDİYORUZ
            Büyük Avrupa ülkelerinin bazılarının 2-3 katı bazılarının tamamı kadar olan deprem alanı Danimarka, İsviçre ve Hollanda'nın yüzölçümünün yaklaşık 3 katı, Portekiz'in yüzölçümünden daha büyük ve İngiltere yüzölçümüne çok yakın bir alana tekabül ediyor.

            144 ÜLKE VE BAĞIMLI BÖLÜMDEN DAHA BÜYÜK BİR ALAN
            Depremin etki alanından daha küçük olan ülke ve bağımlı bölgelerin sayısı 144 olarak dikkat çekti

                İŞTE DEPREMLERİN ETKİ ALANI VE BAZI ÜLKELERİN YÜZÖLÇÜMLERİ
                Türkiye'de depremin etkilediği alan: 110 bin kilometrekare
                Portekiz: 91.470
                Macaristan: 89.608
                Azerbaycan: 82.629
                Avusturya: 82.445
                Birleşik Arap Emirlikleri: 83.600
                Çek Cumhuriyeti: 77.247
                Danimarka: 42.434
                Hollanda: 33.893
                İsviçre: 39.997
                Belçika: 30.278

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                İngiliz depremi kendi ülkesine uyarladı: Dümdüz olurduk
                Haberler Güncel Maraş depremi dünyayı şoka soktu! İngiliz sismolog kendi ülkesine uyarladı: Dümdüz olurduk! | Bu ülkelerin tamamını yok edecek türden...
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