6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu. Türkiye devlet ve millet olarak el ele verip yaraları sarmak için mücadeleye başladı.
Deprem sebebiyle 18 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AK PARTİLİ YAYMAN 11 YAKININI KAYBETTİ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti.
BU BÜYÜK ACIYI ANCAK BÜYÜK KARDEŞLİKLE AŞARIZ
Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız." ifadesini kullandı.
HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR ?
İlk ve ortaöğrenimini Hatay'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Türkiyenin İdari Reform Tarihi isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru unvanını aldı.
Türk siyasal hayatı alanında akademik kariyer yaptı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyeliği görevinde bulundu. Doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR ve SETA'da danışman, araştırmacı, uzman olarak çalıştı. Başta AK PARTİ olmak üzere, Türk siyasal hayatı, milliyetçilik ve demokrasi tarihi, devlet reformu konularında akademik / bilimsel çalışmalar yaptı. Gazetelerin yorum sayfalarında siyasal analizler yazdı. Hürriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı. CNN TÜRK Televizyonunda yorumcu siyaset danışmanlığı görevinde bulundu. TRT, 24 TV, NTV, HABERTÜRK, Ülke TV'de uzun süre yorumculuk yaptı.
25. Dönemde AK PARTİ İstanbul Milletvekili seçildi. 64 ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev aldı.
İyi düzeyde İngilizce bilen Yayman, evli ve 2 çocuk babasıdır.