85 milyon depremzedeler için seferber oldu

10 ilimizi etkileyen yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. Arama kurtarma ve yardım için herkes seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri bölgeye giderken, yardım malzemeleri ve kan bağışı için tüm kurumlar ve vatandaşlar el ele verdi. Kampanyalar da başlatıldı...
MEHMETÇİK'TEN YARDIM ELİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İnsani Yardım Tugayı ile nakliye uçakları afet bölgesinde kesintisiz çalıştı. Mehmetçik, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı. 10 ilde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler, yurt genelindeki Gençlik Merkezleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırıldı. Yaralı vatandaşlar için hava ambulans uçakları bölgeye sevk edildi.
EKİPLER İSTANBUL'DAN UÇTU
İstanbul Havalimanı arama-kurtarma için kalkacak uçaklara öncelik tanıdı. Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda toplanma merkezi oluşturuldu. İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.