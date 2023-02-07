85 milyon depremzedeler için seferber oldu

10 ilimizi etkileyen yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. Arama kurtarma ve yardım için herkes seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri bölgeye giderken, yardım malzemeleri ve kan bağışı için tüm kurumlar ve vatandaşlar el ele verdi. Kampanyalar da başlatıldı...