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    85 milyon depremzedeler için seferber oldu

    Yüzyılın depremi sonrası Türkiye adeta tek yürek oldu. Tüm kurumlar seferberlik ilan ederken, 81 ilden deprem bölgesine yardım yağdı, kan bağışı için uzun kuyruklar oluştu...

    Kenetlendik

    10 ilimizi etkileyen yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. Arama kurtarma ve yardım için herkes seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri bölgeye giderken, yardım malzemeleri ve kan bağışı için tüm kurumlar ve vatandaşlar el ele verdi. Kampanyalar da başlatıldı...



    MEHMETÇİK'TEN YARDIM ELİ
    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İnsani Yardım Tugayı ile nakliye uçakları afet bölgesinde kesintisiz çalıştı. Mehmetçik, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı. 10 ilde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler, yurt genelindeki Gençlik Merkezleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırıldı. Yaralı vatandaşlar için hava ambulans uçakları bölgeye sevk edildi.



    EKİPLER İSTANBUL'DAN UÇTU
    İstanbul Havalimanı arama-kurtarma için kalkacak uçaklara öncelik tanıdı. Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda toplanma merkezi oluşturuldu. İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.



        BELEDİYELER DE KATILDI
        Tüm acil sosyal yardım ekipleri afet bölgesinde görevlendirildi. Kızılay tüm imkanlarıyla 10 şehirde depremzedelerin yardımına koştu. Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve Polis Arama-Kurtarma (PAK) ekipleri gece-gündüz demeden çalışmalara devam etti. Yurdun farklı büyükşehir belediyelerinden personel ve araçlar faaliyetlere katkı sağladı.



        KAN İÇİN KUYRUĞA GİRDİK
        Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etti. Vatandaşlar, çağrı sonrası kan alma merkezlerine ve araçlarına akın etti. Kan vermek isteyenler bağış yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'nin birçok şehrindeki AVM ve meydanlarda Kızılay ekiplerince kan merkezleri kuruldu. Binlerce vatandaş bölgeye gönderilmek üzere kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.



        KAMPANYALAR BAŞLATILDI
        Cumhurbaşkanı kararıyla AFAD Deprem Yardım Kampanyası başlatıldı. 'DEPREM' yazıp 1866'ya mesaj gönderilerek bağış yapılabileceği gibi, EFT için alıcı adı bilgisi 'T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı' olarak belirtildi. Valilikler ve belediyeler de yardım kampanyaları başlattı.



            250 MİLYON TL YARDIM
            Aile Bakanlığı'nın kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri de deprem bölgesine ulaştı. Ekipler, yardımları Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adıyaman'a ulaştırdı. Bakanlık, 10 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 250 milyon lira yardım aktardı. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki SYD Vakıfları'na teslim edebileceklerini belirtildi.



            DİYANET'TEN ÇAĞRI
            Diyanet, depremzedelerin camilerde konaklayabileceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Evlerine giremeyenler, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde dilediği kadar kalabilir" dedi.



            HAVALİMANLARI KAPANDI
            Gaziantep ve Kahramanmaraş Havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı. İki havalimanına sadece yardım ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçakların iniş ve kalkışına izin verildi. Pisti hasar gören Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatıldı. Malatya Havalimanı'nın da terminal binası küçük çaplı hasar gördü.



                YOLLAR YARILDI
                10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde yollar da kırılıp, yarıldı. Otoyollarda ve asfalt yollarda meydana gelen kırılma, kıvrılma, yarılma ve göçme objektiflere yansıdı. İkiye bölünen yollar araçları yuttu.



                YOĞUN BAKIM BİNASI ÇÖKTÜ
                Depremde İskenderun ve Antakya'da 2 hastane de hasar aldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım binası yıkıldı. Hatay Havalimanı'ndaki pistler bölgede meydana gelen deprem sonrasında kullanılamaz hale geldi.

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