Spor ve magazin dünyası depremzedeler için seferber oldu! Merih Demiral, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kıvanç Tatlıtuğ...
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası spor kulüpleri yardım kampanyaları başlatmıştı. Sporcular ve magazin dünyasının ünlü isimleri de yardıma koştu.
07.02.2023 08:50 - Son Güncelleme: 07.02.2023 08:50