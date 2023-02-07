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Spor ve magazin dünyası depremzedeler için seferber oldu! Merih Demiral, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kıvanç Tatlıtuğ...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası spor kulüpleri yardım kampanyaları başlatmıştı. Sporcular ve magazin dünyasının ünlü isimleri de yardıma koştu.

07.02.2023 08:50 - Son Güncelleme: 07.02.2023 08:50
Spor ve magazin dünyası depremzedeler için seferber oldu! Merih Demiral, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kıvanç Tatlıtuğ...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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Spor ve magazin dünyası depremzedeler için seferber oldu! Merih Demiral, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kıvanç Tatlıtuğ...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçmiş olsun mesajının ardından, ülkedeki tüm spor organizasyonlarınn ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Spor ve magazin dünyası depremzedeler için seferber oldu! Merih Demiral, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kıvanç Tatlıtuğ...

Facianın ardından spor ve magazin dünyası seferber oldu.

Spor ve magazin dünyası depremzedeler için seferber oldu! Merih Demiral, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kıvanç Tatlıtuğ...

Kariyerini İtalya'da sürdüren Merih Demiral, yaptığı 1 milyon liralık bağış ile takdir topladı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, eşi Derya Balta ile birlikte 300 bin liralık bağış yaptı.

Spor ve magazin dünyası depremzedeler için seferber oldu! Merih Demiral, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kıvanç Tatlıtuğ...

Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bölge için 200 bin lira bağışta bulundu. Ankaragücü'nde forma giyen Emre Kılınç da; 150 bin lira bağış yaptı.

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