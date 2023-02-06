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Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Hatay'da bulunan polisevi enkazından bir vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Sağ çıkarılan vatandaş sedye ile taşınırken annesini karşısında görünce adeta her şeyi unuttu.

06.02.2023 20:31 - Son Güncelleme: 06.02.2023 20:31
Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da binalar yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu

Hatay Polisevi enkazından bir vatandaş kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu

Molozların altından çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşınan kişi, durumunun iyi olduğunu söyleyerek enkaz başında bekleyen annesiyle kucaklaştı.

Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu
Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu
Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu
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