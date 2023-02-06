Enkazdan çıkarılan genç annesini karşısında görünce her şeyi unuttu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Hatay'da bulunan polisevi enkazından bir vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Sağ çıkarılan vatandaş sedye ile taşınırken annesini karşısında görünce adeta her şeyi unuttu.
06.02.2023 20:31 - Son Güncelleme: 06.02.2023 20:31
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da binalar yıkıldı.