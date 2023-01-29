İstanbul'un serveti yanıyor! CHP'li İBB'nin bakımsızlığa mahkum ettiği bir İETT aracı daha küle döndü
Son dakika haberi | İstanbul'da İETT otobüslerinde bakımsızlıktan yaşanan arıza, yangın ve kaza silsilesine bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Şoför kendini son anda araçtan atarken, alevler arasında kalan otobüs adeta küle döndü.
29.01.2023 08:11 - Son Güncelleme: 29.01.2023 08:38
Sultangazi, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüsü güçlükle söndürdü. Metrelerce yükselen alevler, çevredeki sürücülerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, içinde yolcusu bulunmayan seyir halindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsünden alevlerin yükseldiğini gören şoför, hemen aracı kenara çekip son anda kendini dışarı attı. Otobüsün şoförü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.