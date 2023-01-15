Aytuğ Demir ve oğlu Batu'yu hayattan koparan kuyudan ihmal çıktı!

Yürek yakan olay Manisa Salihli'de yaşandı. 5 Ocak'ta Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu'yla birlikte sitelerindeki çocuk parkına çıktı. Bu sırada bisikletten inen Batu, 60 metrelik sondaj kuyusuna düştü balçığa saplandı! Baba Demir de oğlunun peşinden atladı! 10 saatlik çalışmanın sonunda ikisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır, tutuklandı. Çünkü bölgede DSİ Genel Müdürlüğü'nce su arama faaliyetlerinin yasaklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadesi de olaydaki ihmalin kanıtıydı! Yönetici Akiş "Kuyuyu çalılarla kapattık" ifadesini kullandı. Firma sorumlusu Çakır ise "İzin alındığını düşündüm" savunması yaptı.



Yağmur Demir, hem eş hem de evlat acısını aynı anda yaşadı.