Manisa'daki kuyu faciasında yürek yakan detaylar! Oğlunun peşinden atlamıştı... Son sözleri ortaya çıktı
Son dakika haberi | Manisa'da geçtiğimiz günlerde 60 metrelik sondaj kuyusunda can veren 28 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çocuğunun peşinden kuyuya atlayan Aytuğ Demir'in son sözleri ortaya çıkarken, eşi Yağmur Demir'in de o anların canlı şahidi olduğu öğrenildi.
Olay, geçen 5 Ocak 2023'te, saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi.
Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Bu sırada baba ve oğluna hortum aracılığıyla oksijen verildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı, ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.
SİTE YÖNETİCİSİ İLE SONDAJCI TUTUKLANDI
Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 8 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır, gözaltına alındı.