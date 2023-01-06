Emlak Kralı Kasım Pırlant vasiyeti üzerine ABD'de oğlunun yanına defnedildi

İzmir ve Şikago'da AVM'leri bulunan ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın (68) filmlere konu olacak hayatı sona erdi. Pırlant, 1973'te 19 yaşındayken ABD'ye gitti. Barlarda garson olarak müşterilere hizmet etti. Yıl 1978'i gösterdiğinde emlak işine girdi. 1985'te emlak krallığına yükseldi. Bu arada iddiaya göre barda çalışan Carolyn Jackson'da 1986 ve 1992'de iki çocuğu dünyaya geldi. Ama onları nüfusuna geçirmedi.
OĞLU İLE BULUŞTU
Fakat hayatı, 2012'de değişti. Oğlu Zafer Pırlant (24) 2012'de trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu trajedi sonrası eşi Tülay Pırlant'tan boşanıp ABD'yi terk etti. İzmir'e yerleşti. Akrabalarına "Ben ölünce ABD'de oğlumun yanına gömün" diye vasiyetini bildirdi. 3 yıl önce babalarının Türk olduğunu öğrenen Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) İzmir'de "babalık davası" için dilekçe verdi. Diyaliz hastası Pırlant, bir süre önce kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. İki kardeş, Pırlant'ı ABD'de oğlunun yanına defnetti.