Emlak Kralı Kasım Pırlant vasiyeti üzerine ABD'de oğlunun yanına defnedildi

İzmir ve Şikago'da AVM'leri bulunan ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın (68) filmlere konu olacak hayatı sona erdi. Pırlant, 1973'te 19 yaşındayken ABD'ye gitti. Barlarda garson olarak müşterilere hizmet etti. Yıl 1978'i gösterdiğinde emlak işine girdi. 1985'te emlak krallığına yükseldi. Bu arada iddiaya göre barda çalışan Carolyn Jackson'da 1986 ve 1992'de iki çocuğu dünyaya geldi. Ama onları nüfusuna geçirmedi.