'Milyon dolarlık' şok! Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesi şaşkına çevirdi

EMLAK KRALI KASIM PIRLANT'IN VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetname ortaya çıktı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi. Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu.

HER ŞEYİ TÜLAY PIRLANT'A BIRAKTI

Kasım Pırlant vasiyetnameye şu sözlerle başladı:

"Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde sahibi olduğum bilumum gayrimenkullerimin tamamını, ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimin tamamını, bankalarda bulunan hesaplardaki paranın tamamını ve taşınır mallarımın tamamını ölümümden sonra Tülay Pırlant'a bırakıyorum. Başkaca diyeceğim yoktur." Bu sözler noter tarafından tutanağa yazılarak bir örneği de Kasım Pırlant'a verildi.

6 KARDEŞİN YÜZÜNE OKUNACAK

Vasiyetname önümüzdeki günlerde İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin yüzüne okunacak.Kasım Pırlant tek çocuğu Zafer Pırlant'ı 2012'de ABD'deki trafik kazasında kaybettiği için milyonlarca dolar mirasın 6 kardeşine kaldığı düşünülüyordu. Vasiyetname sonradan ortaya çıkınca hesaplar karışırken, kardeşlerin İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmada vasiyetnameye itiraz edebilecekleri belirtildi.

KARDEŞLERİN SAKLI PAYI VAR

Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin mirasta saklı paylarının bulunduğu, bu haklarını vasiyetnameyle kaybetmeyecekleri öğrenildi. Öte yandan ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a davası açmıştı.Ölmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneğinin incelemesi sürerken, çıkacak rapor merakla bekleniyor. ABD'li kardeşler açtıkları dava ile Kasım Pırlant'ın biyolojik babaları olduğunu ispat ederlerse hesaplar yeniden karışacak. Saklı payı elinde bulunduran 6 kardeşin miras hakkı bu kez ABD'li kardeşlere geçmiş olacak.

KASIM PIRLANT KİMDİR?

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başladı. Daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi.Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.