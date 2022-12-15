6 yaşındaki Nihat Can Arslan dehşeti yaşadı! Sokak köpeğinin saldırısı sonucu kafa derisi koptu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 yaşındaki Nihat Can Arslan sokak köpeklerin saldırısı sonucu dehşeti yaşadı.
KAFA DERSİNİN YARISI KOPTU
6 yaşındaki Nihat Can Arslan okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük Nihat Can uğradığı saldırı sonucu kafa derisinin yarısı koptu.
GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Küçük çocuğun çığlıklarını duyan abisi ve komşuları yardıma koştu köpeğin ağzından kopan parça ve küçük çocuk güçlükle kurtarıldı.
KOPAN PARÇA YENİDEN YERİNE DİKİLDİ
6 yaşındaki Nihat Can Arslan kanlar içerisinde Gaziantep Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen küçük çocuğun kafasından kopan parça yeniden yerine dikilerek, enfeksiyonun önlenmesi amacıyla ilaç tedavisine başladı. Öte yandan dikilen dokunun uyum sağlayıp sağlamayacağı ise ilerleyen süreçte belli olacak.