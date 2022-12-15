6 yaşındaki Nihat Can Arslan dehşeti yaşadı! Sokak köpeğinin saldırısı sonucu kafa derisi koptu





YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Saldırı sonucu gözünde de hasar olduğu tespit edilen ve yaşadığı travmanın etkisiyle hiç kimseyle konuşamayan küçük Nihat Can'ın ailesi ise çocuklarının eski sağlığına kavuşmasını istiyor ve yetkililerden yardım bekliyor.