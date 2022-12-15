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    • Yaşam
    • 15.12.2022 23:17
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    • 15.12.2022 23:17
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    6 yaşındaki Nihat Can Arslan dehşeti yaşadı! Sokak köpeğinin saldırısı sonucu kafa derisi koptu

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 6 yaşındaki Nihat Can Arslan okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kafa derisi kopan minik Nihat Can'ın gözünde de hasar olduğu tespit edildi.

    takvim.com.tr
    6 yaşındaki Nihat Can dehşeti yaşadı!

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 yaşındaki Nihat Can Arslan sokak köpeklerin saldırısı sonucu dehşeti yaşadı.

    GAZİANTEP'TE ACI OLAY | VIDEO


    KAFA DERSİNİN YARISI KOPTU
    6 yaşındaki Nihat Can Arslan okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük Nihat Can uğradığı saldırı sonucu kafa derisinin yarısı koptu.



    GÜÇLÜKLE KURTARILDI
    Küçük çocuğun çığlıklarını duyan abisi ve komşuları yardıma koştu köpeğin ağzından kopan parça ve küçük çocuk güçlükle kurtarıldı.



    KOPAN PARÇA YENİDEN YERİNE DİKİLDİ
    6 yaşındaki Nihat Can Arslan kanlar içerisinde Gaziantep Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen küçük çocuğun kafasından kopan parça yeniden yerine dikilerek, enfeksiyonun önlenmesi amacıyla ilaç tedavisine başladı. Öte yandan dikilen dokunun uyum sağlayıp sağlamayacağı ise ilerleyen süreçte belli olacak.



        YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR
        Saldırı sonucu gözünde de hasar olduğu tespit edilen ve yaşadığı travmanın etkisiyle hiç kimseyle konuşamayan küçük Nihat Can'ın ailesi ise çocuklarının eski sağlığına kavuşmasını istiyor ve yetkililerden yardım bekliyor.
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