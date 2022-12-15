Kocaeli'de feci kaza! Tanker, hafif ticari araca böyle çarptı: 2 ölü

Kocaeli'de tankerin çarptığı ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada!

Kaza, Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarından sola dönmeyen çalışan hafif ticari araca, tanker çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 3 kişiden Ayşegül K. ve Miray K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan F.G. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.