Türkiye kuduz vakasını konuşuyor! Uzmanlardan çok kritik uyarı: Hayati önem taşıyor | Kuduz tedavisi gören Mustafa Erçetin'in durumu nasıl?

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde 9 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ancak ailelerinden gizleyen çocuklardan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in tedavisi Ankara'da sürüyor. Doktorlar Erçetin'in beyninin etkilendiği ve durumunun kritik olduğunu belirtirken, uzmanlar kuduza karşı ilk müdahalenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde 9 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ancak ailelerinden gizleyen çocuklardan 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin fenalaşınca aileleri tarafından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne götürüldüler.
Çocuklar kuduz teşhisiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırıldı. Köy karantina altına alındı. Çocuklardan Polat Ergün tedavisinin ardından taburcu edilirken, Mustafa Erçetin'in saldırganlaştığı ve su korkusunun başladığı tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.