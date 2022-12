Hayvanperestler ve mama lobisi iyi okusun! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete'de 'başıboş köpek' kararı: Belediyeler zehirle itlaf edecek

Sokaklarda başıboş gezen köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor... Hayvantaparlar, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe süreklediği bu sorun korkunç bir boyuta ulaştı.



Gruplar halinde dolaşıp bir anda saldıran başıboş köpekler, yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor.



2022 yılının ilk 10 ayında 27 can başıboş köpek sorununun kurbanı oldu. Geçtiğimiz yıl 417 kişi; sadece bu yılın ilk 10 ayında ise 250'den fazla kişi yaralandı.



Bu yıl içerisinde köpeklerin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu yaşanan acı olaylardan bazıları şöyle:

Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduza yakalanan 10 yaşındaki Mustafa'nın küçük bedeni 21 gün dayanabilirken, Mustafa; 1 Ocak 2022'den itibaren geçen sürede köpek saldırılarında hayatını kaybeden 10'uncu çocuk oldu.



Antalya Serik'te 5 Mart günü 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyon tarafından ezildi.



Isparta'da üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), köpeklerden kurtulmak için yola atladı. Otomobilin çarptığı kız, öldü.

Ağrı Patnos ilçesi Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin, başıboş köpeklerin kurbanı oldu.



Zonguldak Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Hamide Demir (79) evinin bahçesinde köpekler tarafından parçalandı.



Karaman Kâzımkarabekir ilçesi Sinci köyünde üç çocuk annesi Dudu Berk (65), köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Başıboş sokak köpeklerinin ölümüne sebep olduğu vatandaşlarımız şunlar:

14 Ocak'ta Karaman'da Mediha Barçın (55) ile Ege Barçın (6),

6 Şubat'ta Konya'da Mehmet Demir (34),

5 Mart Isparta'da Rabia Kallı (20),

19 Mart'ta Konya'da Gönül Karaoğlu (17),

28 Mart'ta Antalya'da Mahra Melin Pınar (9),

22 Nisan'da Çorum'da Hilal Göyhan (22),

30 Nisan'da Manisa'da Bayram Enes Günlü (13),

1 Mayıs'ta Aydın'da Özkan Öztürk (42),

14 Mayıs'ta Adana'da Oktay Tokmak (44),

14 Haziran'da Aydın'da Mehmet Arsoy (88),

30 Haziran'da Ağrı'da Ali Asaf Aktek (2),

2 Haziran'da Gaziantep'te Mustafa Topal (72),

6 Temmuz'da Kırklareli'de İbrahim Güner (58),

Sabahattin İğdi (44), Özcan Bayraktaroğlu (45),

Özcan Bayraktaroğlu (45),

Ceyhun Erol (22),

Caner Üste (17) ile Berat Çiftçi (5),

6 Ağustos'ta Edirne'de Eren Koşer (18),

13 Ağustos'ta Hatay'da Vildan Ekerbiçer (65),

5 Eylül'de Zonguldak Hamide Demir (79),

9 Eylül'de Yalova'da Selçuk Demir (40),

5 Ekim'de Dudu Berek (65)

13 Ekim'de İstanbul'da Zana Rojhad Canyeva (10).



HEMEN ÇÖZÜM, DERHAL ÇÖZÜM!

Bu yaşananlar dikkate alındığında başıboş köpek sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği tüm ciddiyetiyle bir kez daha gözler önüne serildi.



Hükümet, belediyelerin barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplaması ve sonrasında dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı destekliyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'DA İKİ BAKANLIĞA TALİMAT

Başkan Erdoğan 17'nci G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek." demişti.



HAYVANPERESTLER ÇÖZÜM YOLUNU KİLİTLİYOR

Başıboş köpeklerle ilgili saldırı haberleri kesilmezken yaşanan dehşet karşısında hükümetin sahipsiz köpeklerin barınaklarda toplanması gerektiği yönündeki projelerine sözde hayvanseverler karşı çıkıyor.



Tüm bu gelişmeler ışığında 13 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan başıboş sokak köpekleri ile ilgili karar tüm dikkatleri üzerine topladı.



Dönemin 2123 sayılı kararında başıboş sokak köpeklerinin itlaf edilmesi ve köpeklerin itlafında kullanılacak zehir masrafının şehir ve kasaba belediyelerince karşılanması yer alıyor.



Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden :

No 359 > Köpeklere karşı ittihaz edilecek tedbirler hakkında;

Muhtelif vilâyetlerimiz dahilinde kuduz şüpheli köpekler tarafından ısırılarak tedavihanelere sevk edilen eşhas adedinin çoğalmakta olduğu anlaşılmıştır. Sık sık tekerrür eden ve hemen bir çok mıntakalarımızda eksik olmıyan ısırık vak'alarının bu suretle tevalisi; köpeklere karşı umumî bir mücadele yapılmasını istilzam edecek bir derecede ehemmiyet kesbeylemiş olduğundan keyfiyet hakkında bütün alâkadarların nazarı dikkatlerinin celbine lüzum hissedilmiştir. Muhtelif mıntakalarj dan alınan malûmata göre tedavihanelere sevk edilen eşhasın bir kısmı sahipsiz köpekler tarafından ısıtılmış olmakla beraI ber bu şahısların en mühim kısmını sahipli köpekler tarafından ısıalanlar teşkil etmektedir. Binaenaleyh yapılacak mücadelenin sahipli sahipsiz bütün köpeklere teşmili lâzımgelmektedir.



"SAHİPSİZ KÖPEKLER İTLAF EDİLECEK"

Yapılacak mücadelede şu esaslar takip edilecektir.

1 — Sahipsiz olan bütün köpekler itlaf edilecektir.

2 — Şehir ve kasabalar dahilinde beslenen sahipli köpekler; hiç bir suretle başı boş olarak mahalle aralarında, çarşı ve pazarda dolaştırılmıyacaktır. Dolaştırmak istiyenler hayvanın ısırmasına mahal bırakmamak üzre ağız ve burnuna birer maske takmıya mecbur tutulacaklardır. Bu hususun şehir ve kasabalar dahilinde belediyeler tarafından neşir ve ilânı ile şiddetli murakabe edilmesi ve muhalif hareket edenler hakkında belediyece ceza tatbik edilmesi icabeder.

3 — Maskesiz görülecek köpeklerin itlaf edileceği de halka tefhim edilecek ve bunu müteakip maskesiz dolaştığı görülen köpekler itlaf edilecektir.

SAHİPLİ KÖPEKLER GÜNDÜZ BİR YERE BAĞLI GECE SERBEST

4 — Köylerde bulunan sahipli köpekler gündüzleri bir mahalde bağlı olarak bulundurulacak ve ancak geceleri bekçilik işini görebilmeleri için serbest bırakılacaklardır. Bu mecburiyet koy ihtiyar heyeti vasıtasile bütün köylülere tamim edilecek ve mecburiyete riayet etmiyenlerin köpekleri itlaf edilecektir.



ZEHİR MASRAFLARI BELEDİYEYE AİT

Köpeklerin itlafında kullanılacak zehir masrafı şehir ve kasabalar belediyelerine aittir. Banunla beraber zaruret his edilecek olursa ve makamı vilâyetçe lüzum gösterilirse Vekâletımizce sari hastalıklar tahsisatından muavenette bulunulacaktır. Mahallince münasip görülen yerlerde başı boş köpeklerin kurşunla itlafı daha amelî olur. Tamim muhteviyatının dikkatle takıp ve tatbiki esbabının temini ve vilâyet dahilinde bu huhususta yapılan icraat hakkında Vekâlete peyderpey malûmat verilmesi ehemmiyetle rica olunur.