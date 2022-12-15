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    • Yaşam
    • 16.12.2022 06:15
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    • 16.12.2022 06:15
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    Evde bıçaklanmış halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

    Bursa'da kaldığı evde bacağından bıçaklanmış halde bulunan İ.A.(20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli ya da şüpheliler yakalamak İçin çalışma başlattı.

    AJANSLAR
    Sır ölüm! Evinde kanlar içinde bulundu

    Bursa'da polisler tarafından yaşadığı evde kanlar içinde bıççaklanmış halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    EVDEN GÜRÜLTÜLER GELDİ
    Bursa'da saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Merdivenli Sokak'taki bir apartmanın birinci katında şoke edici bir olay yaşandı.

    Evden gelen gürültüler üzerine, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KANLAR İÇİNDE BULUNDU
    Olay yerine gelen polis ekipleri, eşyaların dağılmış olduğu evde, kanlar içerisinde yatan I.A.'yı buldu.

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İ.A, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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