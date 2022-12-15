Evde bıçaklanmış halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da polisler tarafından yaşadığı evde kanlar içinde bıççaklanmış halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
EVDEN GÜRÜLTÜLER GELDİ
Bursa'da saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Merdivenli Sokak'taki bir apartmanın birinci katında şoke edici bir olay yaşandı.
Evden gelen gürültüler üzerine, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, eşyaların dağılmış olduğu evde, kanlar içerisinde yatan I.A.'yı buldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İ.A, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.