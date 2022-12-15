Evde bıçaklanmış halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşyaların dağılmış olduğu evde, kanlar içerisinde yatan I.A.'yı buldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İ.A, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.