Hayvanperestlere kim dur diyecek: Başıboş köpekler 10'u çocuk 27 canımızı aldı

Köpek lobisinin çözümsüzlüğe hapsettiği başıboş köpek sorunu, Türkiye'nin dört bir yanında körpe canların toprak olmasına, yuvalara evlat acısı ateşi düşmesine sebep oluyor.
Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduza yakalanan 10 yaşındaki Mustafa'nın küçük bedeni 21 gün dayanabilirken, Mustafa; 1 Ocak 2022'den itibaren geçen sürede köpek saldırılarında hayatını kaybeden 10'uncu çocuk oldu.
KİMİNİ OTOMOBİLİN ALTINA SÜRÜKLEDİLER
Mustafa'nın vefatıyla birlikte 2022'de köpek saldırısı sebebiyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Bu yıl içerisinde köpeklerin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu yaşanan acı olaylardan bazıları şöyle:
- Antalya Serik'te 5 Mart günü 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyon tarafından ezildi.