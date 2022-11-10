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    • 10.11.2022 10:36
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    • 10.11.2022 10:54
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    Hayvanperestlere kim dur diyecek: Başıboş köpekler 10'u çocuk 27 canımızı aldı

    Baışıboş köpek sorunu can almaya devam ediyor. Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı 10 yaşındaki Mustafa'nın küçük bedeni 21 gün süren yaşam mücadelesinde yenik düştü. Başıboş köpekler 2022 yılının 10 ayında 27 cana mâl oldu. Bunların 10'unun çocuk olması öne çıkıyor. Sorunun çözümü adına yürütülen tartışmalar köpek lobisinin tehdit ve baskıları nedeniyle akamate uğruyor. Yaşanan sıkıntının nedeni olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun istismarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak köpeklerinin toplatılması yönündeki talimatına uyulmaması olarak görülüyor.

    Hayvanperestlere kim dur diyecek

    Köpek lobisinin çözümsüzlüğe hapsettiği başıboş köpek sorunu, Türkiye'nin dört bir yanında körpe canların toprak olmasına, yuvalara evlat acısı ateşi düşmesine sebep oluyor.

    Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduza yakalanan 10 yaşındaki Mustafa'nın küçük bedeni 21 gün dayanabilirken, Mustafa; 1 Ocak 2022'den itibaren geçen sürede köpek saldırılarında hayatını kaybeden 10'uncu çocuk oldu.

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    Mustafa'nın vefatıyla birlikte 2022'de köpek saldırısı sebebiyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

    Bu yıl içerisinde köpeklerin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu yaşanan acı olaylardan bazıları şöyle:
    - Antalya Serik'te 5 Mart günü 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyon tarafından ezildi.

    - Isparta'da üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), köpeklerden kurtulmak için yola atladı. Otomobilin çarptığı kız, öldü.
    - Ağrı Patnos ilçesi Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin, başıboş köpeklerin kurbanı oldu.

        - Zonguldak Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Hamide Demir (79) evinin bahçesinde köpekler tarafından parçalandı.

        - Karaman Kâzımkarabekir ilçesi Sinci köyünde üç çocuk annesi Dudu Berk (65), köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        312 GÜNDE 27 ACI
        Başıboş sokak köpeklerinin ölümüne sebep olduğu vatandaşlarımız şunlar:
        - 14 Ocak'ta Karaman'da Mediha Barçın (55) ile Ege Barçın (6),
        - 6 Şubat'ta Konya'da Mehmet Demir (34),

        - 5 Mart Isparta'da Rabia Kallı (20),
        - 19 Mart'ta Konya'da Gönül Karaoğlu (17),

            - 28 Mart'ta Antalya'da Mahra Melin Pınar (9),
            - 22 Nisan'da Çorum'da Hilal Göyhan (22),

            - 30 Nisan'da Manisa'da Bayram Enes Günlü (13),
            - 1 Mayıs'ta Aydın'da Özkan Öztürk (42),

            - 14 Mayıs'ta Adana'da Oktay Tokmak (44),
            - 14 Haziran'da Aydın'da Mehmet Arsoy (88),

                - 30 Haziran'da Ağrı'da Ali Asaf Aktek (2),
                - 2 Haziran'da Gaziantep'te Mustafa Topal (72),

                - 6 Temmuz'da Kırklareli'de İbrahim Güner (58),
                - Sabahattin İğdi (44),
                - Özcan Bayraktaroğlu (45),
                - Ceyhun Erol (22),
                - Caner Üste (17) ile Berat Çiftçi (5),

                - 6 Ağustos'ta Edirne'de Eren Koşer (18),
                - 13 Ağustos'ta Hatay'da Vildan Ekerbiçer (65),

                    - 5 Eylül'de Zonguldak Hamide Demir (79),
                    - 9 Eylül'de Yalova'da Selçuk Demir (40),

                    - 5 Ekim'de Dudu Berek (65)
                    - 13 Ekim'de İstanbul'da Zana Rojhad Canyeva (10).

                    KANUN YETERSİZ, SOKAKLAR İSTİLADA
                    Ölümler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu yeniden tartışmaya açtı. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp sokağa salınmasına sebep olan yasa ile milyonlarca başıboş ve insan hayatını tehdit eden köpeklerin sokakları istila ettiği ifade ediliyor.

                    5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesi ise yaşanan can kayıplarının en büyük sorumlusu oldu.

                        Söz konusu kanunun 6'ncı maddesine göre sahipsiz hayvanlar; kısırlaştırılıp aşılandıktan 15 gün sonra alındıkları ortama tekrar bırakılıyor. Bu madde ile başıboş köpeklerin kanunla dokunulmazlık altına alındığı belirtiliyor.

                        BAŞKAN'IN TALİMATINI UYGULAMIYORLAR
                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yılın Aralık ayında sokakta tehlike oluşturabilecek köpeklerin toplatılması yönünde belediyelere talimat vermişti.

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