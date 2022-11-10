Hayvanperestlere kim dur diyecek: Başıboş köpekler 10'u çocuk 27 canımızı aldı

Köpek lobisinin çözümsüzlüğe hapsettiği başıboş köpek sorunu, Türkiye'nin dört bir yanında körpe canların toprak olmasına, yuvalara evlat acısı ateşi düşmesine sebep oluyor.

Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduza yakalanan 10 yaşındaki Mustafa'nın küçük bedeni 21 gün dayanabilirken, Mustafa; 1 Ocak 2022'den itibaren geçen sürede köpek saldırılarında hayatını kaybeden 10'uncu çocuk oldu.