İBB’ye ait tramvay ve İETT otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da sabah 09.15'te T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattındaki tramvay, Taksim-Cebeci seferini yapan 36T hatlı körüklü İETT otobüsüne körük kısmından hızlıca çarptı. Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken, otobüs de yoldaki iki araca daha çarptı. Savaş alanını andıran kaza bölgesinde can pazarı yaşandı. Otobüsün körük kısmından ikiye ayrıldığı kazada şans eseri ölen olmazken, 33 kişinin yaralandığı açıklandı. Otobüste sıkışan bir vatandaşı kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Saatler süren çalışmaların ardından otobüs ile tramvay kaza yerinden kaldırıldı. Hastanede kazayı anlatan otobüs şoförü Ünal Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, tramvay otobüsün arka tarafından vurdu" ifadesini kullandı. Bülent Kahveci adlı esnaf kazanın sinyalizasyon arızası nedeniyle meydana geldiğini anlattı. "10 gündür bu ışıklarda problem vardı. Arabaya yeşil yanıyor, tramvaya yeşil yanıyor. İki, üç günde bir ışıkları tamire geliyorlar. Sinyal sistemi sürekli bozuluyor. Son 10 gündür çok daha bozuk" diyerek İBB'yi suçladı.



Sinyalizasyon ile ilgili iddiaların araştırıldığı açıklandı.