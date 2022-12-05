TEM Otoyolu'nda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 65 ABM 070 plakalı hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.