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    • Yaşam
    • 06.12.2022 01:00
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    • 06.12.2022 01:00
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    Kırıkkale Balışeyh'de 3 araç birbirine girdi! 1 ölü, biri çocuk 4 yaralı

    Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Osman E. idaresindeki pikap, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 43. kilometresinde Nazlı B'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Elim olayda bir kişi yaşamını yitirdi. Biri çocuk 4 kişi de yaralandı. İşte haberin detayları ve olay yerinden görüntüler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zincirleme facia! Ölü ve yaralılar var

    Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde pikap, cip ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

    Osman E. idaresindeki pikap, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 43. kilometresinde Nazlı B'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.



    Osman Şimşek yönetimindeki cip de kazanın ardından sol şeritte duran pikapla çarpıştı.




    İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı eski Çavuşbaşı Belde Belediye Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Şimşek'in eşi Asiye Şimşek'in hayatını kaybettiği kazada, sürücüler Şimşek ve Osman E. ile pikapta bulunan Hatice E. ve Mehmet Efe E. yaralandı.
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        Haberler Yaşam Kırıkkale Balışeyh'de 3 araç birbirine girdi! 1 ölü, biri çocuk 4 yaralı
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