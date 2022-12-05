Kırıkkale Balışeyh'de 3 araç birbirine girdi! 1 ölü, biri çocuk 4 yaralı







İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı eski Çavuşbaşı Belde Belediye Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Şimşek'in eşi Asiye Şimşek'in hayatını kaybettiği kazada, sürücüler Şimşek ve Osman E. ile pikapta bulunan Hatice E. ve Mehmet Efe E. yaralandı.