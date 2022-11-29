Bursa'da kan donduran olay: 5 ayda 4 kedi! Patileri kesilmiş karnı parçalanmış...

Kan donduran olayın adresi bu kez Bursa...
KEDİNİN PATİLERİ KESİLDİ KARNI PARÇALANDI!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Filiz Akın Karabulut (43), evinde beslediği 'Zeytin' isimli yavru kedisini, sitenin bahçesinde partileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü buldu.
5 ay önce de engelli kedisi 'Melo' yüzü parçalanarak öldürülen Karabulut, bu süreçte baktığı 4 kedinin öldürüldüğünü belirtip, "Çok zalimce. Bunu bir hayvana yapan; yarın herkese, her şeyi yapar. Geleceğin ruh hastaları yetişiyor" dedi.
Olay, pazar günü Yeni Mahalle Menekşe Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah uyanan Filiz Akın Karabulut, kedilerini beslemek için bahçeye çıktığında gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı.