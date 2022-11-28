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    • Yaşam
    • 28.11.2022 13:35
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    • 28.11.2022 13:57
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    Konya'daki skandalın ardından vicdanları sızlatan iki görüntü daha: Balyozla boğayı öldürdü, sokak köpeğini boğazladı

    Konya'da köpek barınağında meydana gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddet görüntülerinin benzerleri Mardin ve İstanbul'da kayıtlara alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, ahırda kesimini yapacağı boğayı başına delaraca balyozla vurarak öldürdü. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntünün ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ise; sokak köpeğinin üzerine çıkarak boğazını sıkan bir şahıs, mahalleli tarafından fark edildi. Pencere ve balkonlara çıkan mahallelinin tepkisi üzerine korkan saldırgan, olay yerinden uzaklaştı. Vicdanları sızlatan görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

    AJANSLAR
    Vicdanları sızlatan görüntü: Balyozla boğayı öldürdü

    Geçtiğimiz gün Konya'da yaşanan ve başına kürekle vurularak öldürülen köpeğin ardından yürekleri sızlatan görüntüler bu kez Mardin ve İstanbul'dan geldi.

    BAŞINA BALYOZLA DEFALARCA VURDU
    Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü.

    Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.'yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmede hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

        SARIYER'DE DE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER!
        Sarıyer'de önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

        Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti.

        Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi.

        Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

            KONYA'DAKİ GÖRÜNTÜLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
            Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

            BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: AÇIĞA ALINDILAR
            Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." denilmişti.

            "CEZASIZ KALMAYACAĞINA İNANIYORUM"
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tepki çeken görüntüler üzerine yaptığı açıklamada; "Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" demişti.

            TUTUKLANDILAR
            Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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                Haberler Yaşam Konya'daki skandalın ardından vicdanları sızlatan iki görüntü daha: Balyozla boğayı öldürdü, sokak köpeğini boğazladı
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