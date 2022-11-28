Konya'daki skandalın ardından vicdanları sızlatan iki görüntü daha: Balyozla boğayı öldürdü, sokak köpeğini boğazladı

TUTUKLANDILAR

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.