Yurttan kavga manzaraları! Birinde tekme ve yumruklar diğerinde silahlar konuştu

İstanbul ve Bursa'da trafik magandaları yine sahnedeki yerlerini aldılar. Tekme, yumruk ve silahların konuştuğu 2 kavga, amatör kameralarca anbean kaydedildi.
Okmeydanı'nda yol tartışmasında silah ve yumruklar konuştu. Araçtan inen sürücüler birbirine girdi. Sürücülerden birinin kavga sırasında silahını ateşlediği anlar kameralara yansırken şans eseri olayda kimse yaralanmadı.
TARTIŞMA SONRASI KAVGA
Olay, dün öğlen saatlerinde Okmeydanı mevkii E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde tartışmaya başlayan iki şahıs, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.
KABZAYLA VURURKEN SİLAH ATEŞ ALDI
Sürücülerden birinin elindeki silahın kabzasıyla karşı taraftaki sürücüye vurmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada duyulan iki el silah sesi trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafiği birbirine katan sürücüler, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken görenleri hayrete düşüren o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.