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    • Yaşam
    • 29.11.2022 10:02
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    • 29.11.2022 10:02
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    Yurttan kavga manzaraları! Birinde tekme ve yumruklar diğerinde silahlar konuştu

    Evde, okulda, hastanede, sokakta, iş yerinde kısaca hayatımızın her alanına yayılmış olan şiddetin son örneği iki farklı ilimizde trafikte görüldü. İstanbul’da çıkan yol tartışmasında sürücülerin birbirine girdiği kavgada silah ve yumruklar konuşurken silahın ateşlendiği anlar kameralara yansıdı. Bursa’da da iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştuğu anlar anbean kaydedildi.

    Yurttan kavga manzaraları! Tekme yumruk silah...

    İstanbul ve Bursa'da trafik magandaları yine sahnedeki yerlerini aldılar. Tekme, yumruk ve silahların konuştuğu 2 kavga, amatör kameralarca anbean kaydedildi.

    Okmeydanı'nda yol tartışmasında silah ve yumruklar konuştu. Araçtan inen sürücüler birbirine girdi. Sürücülerden birinin kavga sırasında silahını ateşlediği anlar kameralara yansırken şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

    TARTIŞMA SONRASI KAVGA
    Olay, dün öğlen saatlerinde Okmeydanı mevkii E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde tartışmaya başlayan iki şahıs, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.

    KABZAYLA VURURKEN SİLAH ATEŞ ALDI
    Sürücülerden birinin elindeki silahın kabzasıyla karşı taraftaki sürücüye vurmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada duyulan iki el silah sesi trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafiği birbirine katan sürücüler, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken görenleri hayrete düşüren o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        BURSA'DA YOL VERME KAVGASI
        Bursa'da 2 sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı ise trafikteki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında trafikte yol verme kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

        BİRBİRLERİNE ACIMASIZCA VURDULAR
        Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.
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            Haberler Yaşam Yurttan kavga manzaraları! Birinde tekme ve yumruklar diğerinde silahlar konuştu
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