Başkan Erdoğan'dan Konya'da barınaktaki vahşet görüntülerine tepki: 2 Vicdansız tutuklandı! Takipçisi olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki hayvan barınağında yaşanan vahşete tepki gösterdi.
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların telef edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmış ve yaşanlar sonrası Türkiye ayağa kalkmıştı.
Skandala imza atan 2 caninin işine son verilmesinin ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ: 2 VİCDANSIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan burada yaptığı açıklamada vahşet görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi;
"Ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş.