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    • Yaşam
    • 26.11.2022 15:49
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    • 26.11.2022 16:06
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    Başkan Erdoğan'dan Konya'da barınaktaki vahşet görüntülerine tepki: 2 Vicdansız tutuklandı! Takipçisi olacağız

    Son dakika haberleri... Konya'da hayvan barınağında meydana köpeğe işkence görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Yaşanan skandal sonrası köpeği telef eden 2 kişi tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'da yaptığı açıklamada konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    2 Vicdansız tutuklandı! Takipçisi olacağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki hayvan barınağında yaşanan vahşete tepki gösterdi.

    Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların telef edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmış ve yaşanlar sonrası Türkiye ayağa kalkmıştı.

    Skandala imza atan 2 caninin işine son verilmesinin ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ: 2 VİCDANSIZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    Erdoğan burada yaptığı açıklamada vahşet görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan şunları söyledi;
    "Ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş.

        Fakat Peygamber Efendimizin ifadeleri bize ibreti alemdir; Ahh dişleri ne kadar güzel. Nereden nereye. İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan bakan bir dinin inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan yönetim olarak aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin."

        2 CANİDEN SKANDAL SAVUNMA
        Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin tutuklanan zanlılar, başına kürekle vurulan köpeğin kendilerine saldırdığını iddia etti.

        Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç'nin ifadesine ulaşıldı.

        Barınakta sağlık teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen Murat B. ifadesinde olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yaptıkları sırada söz konusu görüntülerde başına kürekle vurdukları köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü.

        Murat B, "Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor." beyanında bulundu.

        Diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat'a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'dan Konya'da barınaktaki vahşet görüntülerine tepki: 2 Vicdansız tutuklandı! Takipçisi olacağız
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