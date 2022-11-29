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    • Yaşam
    • 29.11.2022 11:23
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    • 29.11.2022 11:23
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    Ev hanımlarına 'sabun paketleme' oyunu: 4 milyon 500 bin lirayı cebe indirdiler

    'Sabun paketleme işi' adı altından özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar, ön ödeme, kaparo ücreti, vergi ücreti, sipariş ücreti, kargo ücreti adı altında 500 mağdurdan 4 milyon 500 bin lira cebe indirdi. İzmir merkezli 6 ilde başlayan operasyon kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ev hanımlarına ’paketleme’ oyunu

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebekenin, özellikle ev hanımlarından oluşan 500 mağdurdan 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

    VATANDAŞIN İLGİSİNİ ÇEKTİLER
    Şüpheli şahıslar, Instagram isimli sosyal medya platformundaki hesaplarda hedef kitle olarak ev hanımlarını seçti, bu hesaplara ek iş, evde sabun paketleme işi gibi reklamları paylaşarak vatandaşların ilgisini çekmeye çalıştı.

    PARA GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİLER
    Vatandaşlar işe girmek amacıyla reklamların üzerinde bulunan ve yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı olan GSM numaralarına mesaj göndererek iletişime geçtiklerinde vatandaşlardan sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kaparo ücreti, vergi ücreti, sipariş ücreti, kargo ücreti adı altında para gönderilmesinin istendiği ortaya çıktı.

    BAKANLIĞIN LOGOSUNU KULLANDILAR
    Müştekiler şüphelilerin belirttiği banka hesaplarına parayı gönderdikten sonra şüphelilerin WhatsApp üzerinden yine sigorta ücreti, fatura ücreti, vergi ücreti ve dosya masrafı adı altında para aldıkları belirlendi. Bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullanarak sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderildiği anlaşıldı.

        4 BUÇUK MİLYONLUK DOLANDIRICILAR
        İzmir'de 14 müşteki şahsı 35 bin TL, ülke genelinde ise 500 vatandaşı yaklaşık 4 buçuk milyon dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 21 şüpheli şahsa, soruşturma çerçevesinde Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van illerindeki adreslerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Ev hanımlarına 'sabun paketleme' oyunu: 4 milyon 500 bin lirayı cebe indirdiler
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