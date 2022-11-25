Konya'daki hayvan barınağında çekilen skandal görüntü: 2 şüpheli tutuklandı! Canilerin ifadesi ortaya çıktı

'BU YAPILANLAR KONYA'YA MAL EDİLEMEZ'

Yaşanan olayın Konya'ya mal edilemeyeceğini belirten Başkan Altay, "Tabii gönül isterdi ki Konya'nın ismi böyle anılmasın. Biz Konya'nın her manada öncü olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca tekrar üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum; bu münferit bir olaydır. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı:

'VAHŞİCE BİR OLAY'

"Faillerle ilgili şu an itibariyle savcılık süreci devam ediyor. Bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve gerekli cezayı görmelerini arzu ediyoruz. Bunu bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; bir insan olarak, bir Konyalı olarak söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Vahşice bir olay. Bütün bu yapılanların gölgelenmesine de izin vermemek lazım. Sokakta çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve onların hayatlarını korumamız için belediyelerin bütçe harcaması gerekiyor, belediyelerin bazı zorlukları yenmesi gerekiyor. Biz bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz."