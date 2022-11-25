Konya'daki skandal görüntüler infial yaratmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada büyük bir infiale neden olmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya heasbından açıklamalarda bulundu.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları;
"Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya'da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz..." ifadelerini kullandı.
"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"
"Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."