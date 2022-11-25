Konya'daki skandal görüntüler infial yaratmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.



GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." açıklamasında bulundu.



İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da bir barınakta hayvanlara eziyet edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.