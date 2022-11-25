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    • 25.11.2022 19:11
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    • 25.11.2022 19:11
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    Konya'daki skandal görüntüler infial yaratmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz

    Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler büyük bir infiale neden olmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya heasbından konuyla ilgili açıklamada bulunarak, Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ömer Çelik’ten Konya’daki skandal olaya tepki

    Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada büyük bir infiale neden olmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya heasbından açıklamalarda bulundu.


    İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları;
    "Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya'da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz..." ifadelerini kullandı.



    "TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"
    "Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."



        "GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ
        "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır.



        "İLGİLİ KİŞİLER GÖREVDEN ALINMIŞTIR"
        İlgili kişilerin görevdebn alındığını ifade eden Çelik, "Konya'daki kahredici görüntülerin ardından Valiliğimiz ve Belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır." dedi.



        NELER YAŞANMIŞTI?
        Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.



            SORUŞTURMA BAŞLATILDI
            Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

            Açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.

            GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
            Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.

            SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
            Konya Büyükşehir Belediyesi, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." açıklamasında bulundu.

            İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
            Konya'da bir barınakta hayvanlara eziyet edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



            EMİNE ERDOĞAN'DAN TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUM
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

            Erdoğan paylaşımında, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



            KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ALTAY'DAN AÇIKLAMA
            Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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            Haberler Güncel Konya'daki skandal görüntüler infial yaratmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz
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