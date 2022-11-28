Denizli'de kimya fabrikasında yangın: Dumanlar kent merkezinde görülüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.