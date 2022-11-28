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    • Yaşam
    • 28.11.2022 14:12
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    • 28.11.2022 14:12
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    Denizli'de kimya fabrikasında yangın: Dumanlar kent merkezinde görülüyor

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların hızla tahliye edildiği fabrikada, zaman patlama sesleri duyuluyor. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangından yükselen dumanlar Denizli kent merkezinin bir çok yerinden görüldü.

    AJANSLAR
    Kimya fabrikası alevlere teslim oldu

    Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
    Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

    İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

        Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

        Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor.

        Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı ifade edildi.
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            Haberler Yaşam Denizli'de kimya fabrikasında yangın: Dumanlar kent merkezinde görülüyor
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