Denizli'de kimya fabrikasında yangın: Dumanlar kent merkezinde görülüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.