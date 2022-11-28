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    • Yaşam
    • 28.11.2022 13:32
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    • 28.11.2022 13:32
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    Galata Köprüsü'nde direk devrildi! Tramvay seferleri aksadı

    İstanbul Galata Köprüsü'nde sabah saatlerinde üzerinde EDS kameralarının olduğu aydınlatma direği devrildi. Direğin devrilmesi sonucu tramvay tellerinde hasar meydana gelirken, seferler aksadı.

    Galata Köprüsü’nde facianın eşiğinden dönüldü

    Fatih Galata Köprüsü'nde EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, tramvay tellerine çarparak yola devrildi. Tramvay telinin hasar alması nedeniyle seferler durduruldu. O sırada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi.

    Olay saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Galata Köprüsü üzerindeki EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, Karaköy yününde yola devrildi. Devrilen direk Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu.

    Telin kopma ihtimaline karşı tramvay seferleri durduruldu. Direğin devrildiği anda yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi. Polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken devrilen direk yol kenarına alındı. Daha sonra gelen ekipler tramvay telinde oluşan hasarı onardı. Yaklaşık 1 saat aksayan tramvay seferleri normale döndü. Direğinin çürüdüğü için devrildiği öne sürülürken inceleme devam ediyor.

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