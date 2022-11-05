Kuduz köpeğin ısırdığı çocuğun köyünde korku hakim: Başıboş köpekler cirit atıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz olduğu kesinleşen 1 çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürerken çocukların yaşadığı köydeki sokak köpekleri ise köy halkının korkulu rüyası oluyor.
ÜÇÜNCÜ TESTTE VİRÜSE RASTLANDI
Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralanmıştı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 2 çocuğa yapılan tetkikler sonucu M.E.'de kuduz teşhisine rastlanmazken, kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki P.E.'nin ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı bildirildi.
BÖLGEDE DENETLEME YAPILDI
P.E.'nin durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz'in açıklama yapmıştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köyde bulunan sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapılırken Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri tarafından da bölgede denetleme yapıldı.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER KORKU SAÇIYOR
Olayın ardından 600 haneli Göldüzü köyünde başıboş gezen sokak köpekleri, köy halkının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sokaklara dökülen çöplerde yiyecek arayan başıboş köpekler ise okul çevrelerinde gezerek köy halkına ve çocuklara korku saçıyor.