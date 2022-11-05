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    • Yaşam
    • 05.11.2022 14:05
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    • 05.11.2022 14:05
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    Bilim insanları dahi şaşkın! Yenidoğan bebeğin karnındaki şişliğin içinden çıkanlar kan dondurdu! Tümor sandılar ama tam 8 tane...

    Bilim insanlarını bile şaşkına çeviren olayın adresi yine benzeri birbirinden ilginç olaylara sahne olmasıyla tanıdığımı Hindistan... Geride bıraktığıı ekim ayında yaşanan olayda bir ailenin kız bebekleri dünyaya geldi. Ancak bebeğin karnında epey büyük bir şişlik vardı. Anomal derecedeki bu şişlik sonrası aile doktorun yolunu tuttu. Hem ailesi hem de ilk muayenesini yapan doktorlar bebeğin karnındaki şişliğin sebebini tümör sandı. Ancak işin aslı daha sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Yenidoğan bebeğin içinden çıkanlar kan dondurdu! 8 tane...

    Bilim insanları dahi şaşkın! Yenidoğan bebeğin karnındaki şişliğin içinden çıkanlar kan dondurdu! Tümor sandılar ama tam 8 tane... Tıp dünyasının hayrete düşüren olay Hindistan'da yaşandı. Bir ailenin bebek sevinci yaşadıklarıyla adeta yarıda kaldı. Geçtiğimiz ekim ayında kız bebekleri dünyaya gelen ailes, bebeklerinin karnındaki anormal şişiliği fark edip, bebeklerini apaar topar doktora getirdi. Herkes bebeğin karnındaki şişliğin nedenini br tümör olarak düşünürken bakın bebeğin karnından ne çıktı. İşte detaylar...

    Geçtiğimiz ekim ayında Hindistan'da yaşanan olayda, yeni doğan kız bebeğin karnı şiş olarak doğdu.

    Bebek doğduktan sonra ailesi, karnının şiş olduğundan şüphelendi. Ailesi, anormal derecede şişmiş midesi nedeniyle bir tümör olduğu endişesiyle onu hastaneye geri götürdü. Sağlık görevlileri yenidoğan üzerinde bir BT taraması yaptı ve bir tümör düşündüren görüntüler gördü.

        TÜMÖR DEĞİL İKİZİ

        Yenidoğan kız bebek daha sonra Ranchi kentindeki Rani Çocuk Hastanesi ve Araştırma Merkezine transfer edildi. Orada yapılan tetkiklerde midesindekilerin tümör olmadığı, parazit ikizi olduğu ortaya çıktı.

        Tarama sonuçları geri geldikten sonra, doktorlar kızın karın boşluğunda toplam sekiz az gelişmiş embriyo çıkardılar. Sağlık görevlileri, embriyoları çıkarmak için bir operasyon yapmadan önce bebeği 21 gün boyunca gözlem altında tuttu. Bir buçuk saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı. Bu tür vakalar son derece nadir olarak kabul edilir ve yalnızca her bir milyon doğumda birden az görülüyor.

        Tıbbi olarak "fetüs-in-fetu"olarak tanımlanan bu durum, oldukça nadir görülen bir kusur ve bugüne kadar yalnızca 200 vaka bildirimi yapıldı. Genellikle tek yumurta ikizlerinde görülen bu durumda, biri yanlışlıkla diğerinin içinde oluşmaya başlar.

            Dr. Muhammed Imran, ilk aşamada bir tümör olabileceğine dair şüpheler taşıdıklarını belirtse de 8 farklı embriyonun bebeğin karın bölgesine yerleştiğini anladıklarını belirtti.

            PARAZİT İKİZ NEDİR?

            Parazitik ikiz, anormal olarak gelişmiş yapışık ikizlerden birinin, sağlam olan diğerinin üzerine veya içine yerleşerek canlılığını devam ettirmesi durumudur.

            Ayrıca yapılan açıklamada, ameliyat sonrası bebeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

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            Haberler Yaşam Bilim insanları dahi şaşkın! Yenidoğan bebeğin karnındaki şişliğin içinden çıkanlar kan dondurdu! Tümor sandılar ama tam 8 tane...
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