Bilim insanları dahi şaşkın! Yenidoğan bebeğin karnındaki şişliğin içinden çıkanlar kan dondurdu! Tümor sandılar ama tam 8 tane... Tıp dünyasının hayrete düşüren olay Hindistan'da yaşandı. Bir ailenin bebek sevinci yaşadıklarıyla adeta yarıda kaldı. Geçtiğimiz ekim ayında kız bebekleri dünyaya gelen ailes, bebeklerinin karnındaki anormal şişiliği fark edip, bebeklerini apaar topar doktora getirdi. Herkes bebeğin karnındaki şişliğin nedenini br tümör olarak düşünürken bakın bebeğin karnından ne çıktı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz ekim ayında Hindistan'da yaşanan olayda, yeni doğan kız bebeğin karnı şiş olarak doğdu.
Bebek doğduktan sonra ailesi, karnının şiş olduğundan şüphelendi. Ailesi, anormal derecede şişmiş midesi nedeniyle bir tümör olduğu endişesiyle onu hastaneye geri götürdü. Sağlık görevlileri yenidoğan üzerinde bir BT taraması yaptı ve bir tümör düşündüren görüntüler gördü.