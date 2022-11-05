Bilim insanları dahi şaşkın! Yenidoğan bebeğin karnındaki şişliğin içinden çıkanlar kan dondurdu! Tümor sandılar ama tam 8 tane...

Tarama sonuçları geri geldikten sonra, doktorlar kızın karın boşluğunda toplam sekiz az gelişmiş embriyo çıkardılar. Sağlık görevlileri, embriyoları çıkarmak için bir operasyon yapmadan önce bebeği 21 gün boyunca gözlem altında tuttu. Bir buçuk saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı. Bu tür vakalar son derece nadir olarak kabul edilir ve yalnızca her bir milyon doğumda birden az görülüyor.