SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz'da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'e üzülüyor! İşte son durumu
Son dakika haberleri... Bitlis Adilcevaz'da 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ve 9 yaşındaki Polat Ergün'ü sokak köpekleri ısırmıştı. Köpeklerin ısırdığını ailesinden saklayan Erçetin'in kuduz olduğu anlaşıldı. Talihsiz çocuğun sudan korktuğu hırçın davranışlar sergilediği ve anlamsız konuşmalar yaptığı ifade edildi. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir ise Erçetin'in sağlık durumu hakkında korkutan açıklamalar yaptı. Ayrıca tıp literatüründe ise şaibeli olmakla birlikte kuduzdan kurtulan tek bir kişi var. İşte son dakika haberinin detayları…
Türkiye'nin konuştuğu olay Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde yaşandı. 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
TÜM BELİRTİLER MEVCUT...
Yapılan tetkiklerde 'sudan korkma', 'tükürük salgısında artış', 'hırçın davranışlar' ve anlamsız konuşmalar gibi belirtileri de gösteren Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı.
KUDUZ OLAN MUSTAFA ERÇETİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Milliyet'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir, Ankara'da tedavileri devam eden iki çocuk ile tespit edilen 36 yeni vakayı nelerin beklediğini ve nasıl bir tedavi süreci izleneceğini açıkladı.
Kuduzun etkili antiviral tedavisinin olmadığını, genellikle ölümcül seyrettiğini ve beyin iltihabına sebep olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir, "Eğer ısırıldıkları gibi hastaneye gitselerdi aşı ve kuduz antiserumu uygulanırdı. Ne yazık ki başvurduklarında yedi günden fazla süre geçmiş, geç kaldılar" ifadelerini kullandı.