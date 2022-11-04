SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz’da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’e üzülüyor! İşte son durumu

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Yapılan tetkiklerde 'sudan korkma', 'tükürük salgısında artış', 'hırçın davranışlar' ve anlamsız konuşmalar gibi belirtileri de gösteren Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı.