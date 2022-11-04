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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz'da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'e üzülüyor! İşte son durumu

SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz'da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'e üzülüyor! İşte son durumu

Son dakika haberleri... Bitlis Adilcevaz'da 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ve 9 yaşındaki Polat Ergün'ü sokak köpekleri ısırmıştı. Köpeklerin ısırdığını ailesinden saklayan Erçetin'in kuduz olduğu anlaşıldı. Talihsiz çocuğun sudan korktuğu hırçın davranışlar sergilediği ve anlamsız konuşmalar yaptığı ifade edildi. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir ise Erçetin'in sağlık durumu hakkında korkutan açıklamalar yaptı. Ayrıca tıp literatüründe ise şaibeli olmakla birlikte kuduzdan kurtulan tek bir kişi var. İşte son dakika haberinin detayları&hellip;

04.11.2022 10:04 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:19
SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz’da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’e üzülüyor! İşte son durumu

Türkiye'nin konuştuğu olay Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde yaşandı. 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz’da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’e üzülüyor! İşte son durumu

Erçetin durumu ailesinden sakladı. Ancak fenalaşınca gerçek ortaya çıktı. Çocuklar kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı.

SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz’da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’e üzülüyor! İşte son durumu

TÜM BELİRTİLER MEVCUT...
Yapılan tetkiklerde 'sudan korkma', 'tükürük salgısında artış', 'hırçın davranışlar' ve anlamsız konuşmalar gibi belirtileri de gösteren Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu saptandı. Ergün'ün ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz’da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’e üzülüyor! İşte son durumu

KUDUZ OLAN MUSTAFA ERÇETİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Milliyet'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir, Ankara'da tedavileri devam eden iki çocuk ile tespit edilen 36 yeni vakayı nelerin beklediğini ve nasıl bir tedavi süreci izleneceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Türkiye Bitlis Adilcevaz’da köpek tarafından ısırılan ve kuduz tespit edilen 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’e üzülüyor! İşte son durumu

Kuduzun etkili antiviral tedavisinin olmadığını, genellikle ölümcül seyrettiğini ve beyin iltihabına sebep olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir, "Eğer ısırıldıkları gibi hastaneye gitselerdi aşı ve kuduz antiserumu uygulanırdı. Ne yazık ki başvurduklarında yedi günden fazla süre geçmiş, geç kaldılar" ifadelerini kullandı.

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