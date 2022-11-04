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    • Güncel
    • 05.11.2022 06:42
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    • 05.11.2022 06:42
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    İYİ Partili Ezgi Dilara Gökçe'den skandal paylaşım! Kuduzla savaşan 10 yaşındaki çocuğun ailesini suçladı

    Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, sokak köpeklerinin saldırısı sonrası yakalandığı kuduz hastalığı ile mücadele ederken; İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ezgi Dilara Gökçe'den skandal bir paylaşım geldi. Kuduzla savaşan 10 yaşındaki Mustafa'nın ailesini hedef gösteren Gökçe, "Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile ve insanlar sorunu var" ifadelerini kullandı. Gökçe gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

    Kuduzla savaşan 10 yaşındaki çocuğun ailesini suçladı

    Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün'e sokak köpekleri saldırmıştı. Durumu ailesinden saklayan Erçetin'in kuduz olduğu anlaşıldı. Hırçın davranışlar sergilediği, sudan korktuğu ve anlamsız konuşmalarda bulunduğu saptandı.

    Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında küçük Mustafa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

    İYİ PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM
    İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı olan avukat Ezgi Dilara Gökçe, başıboş köpek sorununa skandal bir yorum yaptı.

    Gökçe paylaşımında "Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile ve insanlar sorunu var" ifadelerini kullanarak acılı aileyi suçladı.

    PAYLAŞIMI SİLDİ
    İYİ Partili Gökçe, daha sonra sosyal medyadan gösterilen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

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    Kuduzla savaşan 10 yaşındaki çocuğun ailesini suçladı
    Haberler Güncel İYİ Partili Ezgi Dilara Gökçe'den skandal paylaşım! Kuduzla savaşan 10 yaşındaki çocuğun ailesini suçladı
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