İYİ Partili Ezgi Dilara Gökçe'den skandal paylaşım! Kuduzla savaşan 10 yaşındaki çocuğun ailesini suçladı

İYİ PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı olan avukat Ezgi Dilara Gökçe, başıboş köpek sorununa skandal bir yorum yaptı.

Gökçe paylaşımında "Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile ve insanlar sorunu var" ifadelerini kullanarak acılı aileyi suçladı.