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    • Güncel
    • 05.11.2022 06:19
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    • 05.11.2022 07:07
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor! İşte 5 Kasım-9 Kasım arası güncel tahminler...

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan güncel tahminlerde bugün Rize, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı için sis ve pus uyarısı yapılırken, 5 günlük hava durumu raporu da yayınlandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte en güncel hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    KIRKLARELİ 10°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANAKKALE 14°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 13°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 12°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçece ği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 10°C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 13°C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 8°C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu tahmin ediliyor.

        ADANA 13°C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 18°C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 10°C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 5°C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA 4°C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR 4°C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ -2°C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA 6°C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU 5°C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU 3°C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP 14°C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK 12°C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN 5°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

            SAMSUN 11°C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT 5°C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 12°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

            ERZURUM -1°C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HAKKÂRİ 4°C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS -4°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN 1°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 4°C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 8°C, 23°C
            Az bulutlu

            SİİRT 9°C, 20°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 12°C, 24°C
            Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor! İşte 5 Kasım-9 Kasım arası güncel tahminler...
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