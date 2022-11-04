HAVA DURUMU | Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor! İşte 5 Kasım-9 Kasım arası güncel tahminler...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu