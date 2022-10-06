Onur Şener’in şarkı cinayetine kurban gitmesinin ardından benzer bir olay İstanbul'da da yaşandı

Türkiye, Ankara'daki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener'in şarkı cinayetine kilitlendi. Olayın yankıları sürerken benzer bir hadise de İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Geçen yıl Ekim ayında arkadaşlarıyla birlikte ünlü bir eğlence mekanına giden Arda Güner (20), istek parça çaldırdı. Bu sırada kendi istek parçası çalmakta olan ve Güner'in değiştirmesiyle çılgına dönen Mert Öztürk (25), adeta terör estirdi. Genç adam "İstek parçasını bilmeden değiştirdim, özür dilerim" dese de yumruk ve kafa yedi. İstek parça kavgasında olayı sakinleştirmek istedikçe darp edilen Arda Güner'in burnu kırıldı. Taraflar arasında istek parça nedeniyle tartışma çıktığını ve Mert Öztürk'ün Arda Güner'i kafa atarak darp edip burnundaki kemiği kırdığını belirten savcılık "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Öztürk, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak. (Arzu KAYA)