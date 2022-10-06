En kısa-uzun, coşkulu, bayraklı, GİF'li İstanbul'un Kurtuluşu RESİMLİ mesajları! 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlama mesajları sözleri 2022!

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI - 2022

" İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. " ( Hz. Muhammed )

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.