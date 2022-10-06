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    • Haberler
    • 06.10.2022 08:56
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    • 06.10.2022 08:57
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    En kısa-uzun, coşkulu, bayraklı, GİF'li İstanbul'un Kurtuluşu RESİMLİ mesajları! 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlama mesajları sözleri 2022!

    İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un kurtuluşu için sevdiklerine kutlama mesajı göndermek isteyenler veya sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler için haberimizde en anlamlı sözleri, mesajları derledik.

    takvim.com.tr
    6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu kutlama mesajları sözleri 2022!

    6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu için vatandaşlar kutlama mesajları ve sözleri hakkında aramalara başladı. İstanbul'un işgalinden kuruluşunun 99. yıldönümü büyük bir çoşkuyla kutlanıyor. Bu anlamlı ve son derece özel güne ait kutlama mesajları, sözlerini haberimizde derledik.

    6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI - 2022

    " İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. " ( Hz. Muhammed )

    Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

    Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

    Kadim şehrimiz İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ıncı yıl dönümünü kutlu olsun. Tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

    5 asır başkentimiz olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

    Peygamberin muştusuna nail olmak için fetih olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 96. yılı kutlu olsun.

    Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yıl dönümü kutlu olsun.

    Bugün İstanbul'un Kurtuluşu Günü. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu'nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi.

        Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere düşmanı "Geldikleri gibi gönderen" tüm kahramanlarımızı minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.

        Biri İstanbul'u fethetti, diğeri kurtardı. Biri surları delik deşik etti, diğeri düşmanı denize döktü. İkisi de Türk Milleti daima bu cihanda var olsun diye savaştı! İstanbul'un işgalden kurtuluşu kutlu olsun!

        6 Ekim'de Geldikleri gibi gittiler!

        Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!

        Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!
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