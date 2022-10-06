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    • Yaşam
    • 06.10.2022 08:24
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    • 06.10.2022 08:49
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    THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı: "Misafirlerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir"

    Son dakika haberi! Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. 105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    THY uçağının lastiği patladı yolcular tahliye edildi

    Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

    THY UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ | VİDEO İZLE

    105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.




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    Haberler Yaşam THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı: "Misafirlerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir"
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