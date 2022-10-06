THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı: "Misafirlerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir"

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

THY UÇAĞININ LASTİĞİ PATLADI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ | VİDEO İZLE



105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.







THY UÇAĞINDAN TAHLİYE ANLARI! VİDEO İZLE