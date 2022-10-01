Göz göre göre facia: Şoför perdeyi düzeltirken katliama sebep olmuş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunan 16 kişi hayatını kaybettiği feci kazadan yaralı olarak kurtulan 47 yaşındaki Gülten Erpek'in ifadeleri ortaya çıktı.
TESADÜFÜN BÖYLESİ
Anne Gülten Erpek, kaza anında Özel Diyarbakır isimli firmaya ait otobüsün en önündeki 1,2 ve 3 numaralı koltuklarda çocukları Muhammet, Umut ile birlikte oturduklarını ifade etti. İHA muhabirleri ile aynı ismi taşıyan Muhammet ve Umut kardeşler kazada hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralı olarak kurtuldu.
Günler süren tedavinin ardından yaşama tutunan ve 2 çocuğunu da kaybeden acılı anne, ifadesinde dehşet anında yaşananları anlatırken olay öncesinde yaşanan ihmaller zincirine de ortaya serdi.
İHMALLER ZİNCİRİ
İstanbul Esenler otogarından Diyarbakır'a gitmek amacıyla Özel Diyarbakır firmasından 3 kişilik bilet aldığını belirten anne Gülten Erpek, ifadesinde otobüse ilk bindiklerinde oğlunun emniyet kemerini takmak istediğini, kemerin bozuk olması nedeniyle kemerini takamadığını ifade etti.
Acılı anne Erpek, 16 saati aşkın sürede devam eden yolculukları esnasında ise kimsenin emniyet kemeri takılması konusunda bir uyarıda bulunmadığını anlatan Gülten Erpek, asıl ihmallerin ise kazadan önce Gaziantep'te verilen molada yaşanan şoför değişimi ile başladığını söyledi.