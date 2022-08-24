Gaziantep'te katliam gibi kaza: Görüntülerde yer alan kişilerden sadece 2'si kurtuldu

İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte 16 kişinin hayatını kaybettiği feci otobüs kazasının hemen öncesinde çekilen görüntülerin, İHA muhabirleri ile sedyedeki yaralı, sağlık çalışanları ve itfaiyecilerin de son görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

Kaza kurbanı muhabir ve görevlilerin son anları kamerada | Video

İKİNCİ KAZADA FACİA YAŞANDI

Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gitmekte olan İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen, kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde durarak, araçta sıkışan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti.