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    • 21.08.2022 13:28
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    • 21.08.2022 13:38
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    SON DAKİKA | Gaziantep'te kazaya karışan otobüs sürücüsü adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı

    Son dakika haberine göre Gaziantep'te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan otobüsün sürücüsü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şoförün ilk ifadesi de ortaya çıktı. Şoför ifadesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otobüsün bir anda devrildiğini söylediği öğrenildi.

    İşte otobüs şoförünün ilk ifadesi

    Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te dün, kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan yolcu otobüsünün neden olduğu faciada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İŞTE OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ
    DHA Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, CNN Türk canlı yayınında şoförün ilk ifadesini anlattı. Kırmızıtaş, şunları kaydetti: "Dün meydana gelen kazada 15 kişi yaşamını yitirmiş, otobüs şoförü Abdülkadir M.'nin de bulunduğu 31 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. İlçe Jandarma komutanlığında sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförünün, ekiplerin otoyolda çalışma yaptığını, kaza yaptığını fark ettiğini ancak bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otobüsün bir anda devrildiğini, sürüklediğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediğini öğrendik. Birden fazla kişinin ölümüne yol açmak suçlaması ile savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek, adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Gaziantep Asri Mezarlığı'nda. Şu anda burada kazada hayatını kaybeden 3 sağlık görevlisi ve 3 itfaiye personeli için tören düzenleniyor."

    GAZİANTEP'TEKİ KAZADA YARALANANLARDAN 16'SI TABURCU EDİLDİ, 5'İ AĞIR 13 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Gaziantep Valiliği, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 15 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini, 5'i ağır 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Halen hastanede yatan 13 vatandaşımız var. 5 hastanın durumu, ciddiyetini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

        KAZADAN YARALI KURTULAN KAMERAMAN "KAÇIN DİYE BAĞIRDIM"
        Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, kazadan yaralı kurtuldu: "Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Otobüsün devrilerek geldiğini gördüm. 'Kaçın' diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum."

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü Abdulkadir Memiş hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI
        Hayatını kaybeden 15 kişinin sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden; itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt; İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ve Mehmet Özsoy olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için de hazırlık yapıldı.

            CANLI YAYINDA KAZAYI ANLATAN MUHABİRİN GÖZYAŞLARI
            Canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşları içinde konuştu: "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Diyecek bir şey bulamıyoruz , çok zor."

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            Haberler Güncel SON DAKİKA | Gaziantep'te kazaya karışan otobüs sürücüsü adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı
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