SON DAKİKA | Gaziantep'te kazaya karışan otobüs sürücüsü adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı

İŞTE OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ

DHA Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, CNN Türk canlı yayınında şoförün ilk ifadesini anlattı. Kırmızıtaş, şunları kaydetti: "Dün meydana gelen kazada 15 kişi yaşamını yitirmiş, otobüs şoförü Abdülkadir M.'nin de bulunduğu 31 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. İlçe Jandarma komutanlığında sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförünün, ekiplerin otoyolda çalışma yaptığını, kaza yaptığını fark ettiğini ancak bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otobüsün bir anda devrildiğini, sürüklediğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediğini öğrendik. Birden fazla kişinin ölümüne yol açmak suçlaması ile savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek, adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Gaziantep Asri Mezarlığı'nda. Şu anda burada kazada hayatını kaybeden 3 sağlık görevlisi ve 3 itfaiye personeli için tören düzenleniyor."