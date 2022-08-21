SON DAKİKA | Gaziantep'te kazaya karışan otobüs sürücüsü adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te dün, kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan yolcu otobüsünün neden olduğu faciada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İŞTE OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ
DHA Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, CNN Türk canlı yayınında şoförün ilk ifadesini anlattı. Kırmızıtaş, şunları kaydetti: "Dün meydana gelen kazada 15 kişi yaşamını yitirmiş, otobüs şoförü Abdülkadir M.'nin de bulunduğu 31 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. İlçe Jandarma komutanlığında sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförünün, ekiplerin otoyolda çalışma yaptığını, kaza yaptığını fark ettiğini ancak bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otobüsün bir anda devrildiğini, sürüklediğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediğini öğrendik. Birden fazla kişinin ölümüne yol açmak suçlaması ile savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek, adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Gaziantep Asri Mezarlığı'nda. Şu anda burada kazada hayatını kaybeden 3 sağlık görevlisi ve 3 itfaiye personeli için tören düzenleniyor."
GAZİANTEP'TEKİ KAZADA YARALANANLARDAN 16'SI TABURCU EDİLDİ, 5'İ AĞIR 13 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Gaziantep Valiliği, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 15 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini, 5'i ağır 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.