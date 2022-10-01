18 yıl sonra gelen itiraf cinayetteki sır perdesini kaldırdı! Müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in evinde infazından en yakını çıktı

CİNAYET GÜNÜ KOCA EVDE YOKMUŞ

Cinayetin işlendiği yıl konuyla ilgili basına çıkan haberlerde öğretmenin eşinin 1999 yılında Narkotik polisi tarafından aranan şüphelilerden olduğu ve 2003 yılında Hollanda'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Şerafettin Çelik'in olaydan bir ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. O dönem ifadesi alınan Şerafettin Çelik'in cinayet sırasında evde bulunmadığı öğrenilmişti. O dönem yapılan tüm çalışmalar sonucu cinayetin üzerindeki sır perdesi bir türlü aralanmadı.