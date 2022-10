18 yıl sonra gelen itiraf cinayetteki sır perdesini kaldırdı! Müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in evinde infazından en yakını çıktı

18 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Aradan geçen 18 yılın üzerine Samsun Cinayet Büro Amirliğinde giden 52 yaşındaki Erkan C. isimli şahıs 2004 yılında öldürülen müzik Öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetini kendisinin işlediğini söyleyerek itiraf etti. Geçtiğimiz Çarşamba günü vicdanına yenik düşüp olayı anlatan Erkan C. cinayeti öğretmenin kocası Şerafettin Çelik'in azmettirdiğini kendisinin de bir arkadaşı ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Kadın kapıyı açınca önce ben bir el ateş ettim, ardından C.Ö. silahı aldı o da bir el ateş etti dediği öne sürüldü.