18 yıl sonra gelen itiraf cinayetteki sır perdesini kaldırdı! Müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in evinde infazından en yakını çıktı

İstanbul Fatih Ördekkasap Mahallesi Karakeçili Sokak'ta 5 Mayıs 2004 günü sabah saat 06:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı. Müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik kapısına gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından iki kurşunla vurularak öldürüldü. Olayı gören öğretmenin 10 yaşındaki kızı şok geçirdi.
Olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye götürülen küçük N.Ç.'ye tıbbi müdahale yapılarak sakinleştirici ilaçlar verildi. Komşular, öldürülen öğretmen ile kocası arasında iki gün önce şiddetli bir kavga meydana geldiğini ve o günden beri de kocası Şerafettin Çelik'in eve gelmediğini söylediler. Polise annesini öldüren katillerin eşkalini veren küçük N.Ç., zanlıların eldiven taktığını söyledi.
CİNAYET GÜNÜ KOCA EVDE YOKMUŞ
Cinayetin işlendiği yıl konuyla ilgili basına çıkan haberlerde öğretmenin eşinin 1999 yılında Narkotik polisi tarafından aranan şüphelilerden olduğu ve 2003 yılında Hollanda'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Şerafettin Çelik'in olaydan bir ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. O dönem ifadesi alınan Şerafettin Çelik'in cinayet sırasında evde bulunmadığı öğrenilmişti. O dönem yapılan tüm çalışmalar sonucu cinayetin üzerindeki sır perdesi bir türlü aralanmadı.