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    • Yaşam
    • 01.10.2022 11:37
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    • 01.10.2022 11:37
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    18 yıl sonra gelen itiraf cinayetteki sır perdesini kaldırdı! Müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in evinde infazından en yakını çıktı

    Son dakika haberi! İstanbul Fatih’te 18 yıl önce 10 yaşındaki kızının gözleri önünde başından iki kurşunla vurularak infaz edilen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetindeki sır perdesi ortadan kalktı. Vicdanına yenik düşerek 18 yıl aradan sonra cinayeti itiraf ederek müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik’i “Kocası azmettirdi arkadaşım ve ben öldürdüm” diyen şüpheli Erkan C. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    18 yıllık sır perdesi ortadan kalktı!

    İstanbul Fatih Ördekkasap Mahallesi Karakeçili Sokak'ta 5 Mayıs 2004 günü sabah saat 06:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı. Müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik kapısına gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından iki kurşunla vurularak öldürüldü. Olayı gören öğretmenin 10 yaşındaki kızı şok geçirdi.

    Olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye götürülen küçük N.Ç.'ye tıbbi müdahale yapılarak sakinleştirici ilaçlar verildi. Komşular, öldürülen öğretmen ile kocası arasında iki gün önce şiddetli bir kavga meydana geldiğini ve o günden beri de kocası Şerafettin Çelik'in eve gelmediğini söylediler. Polise annesini öldüren katillerin eşkalini veren küçük N.Ç., zanlıların eldiven taktığını söyledi.

    CİNAYET GÜNÜ KOCA EVDE YOKMUŞ
    Cinayetin işlendiği yıl konuyla ilgili basına çıkan haberlerde öğretmenin eşinin 1999 yılında Narkotik polisi tarafından aranan şüphelilerden olduğu ve 2003 yılında Hollanda'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Şerafettin Çelik'in olaydan bir ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. O dönem ifadesi alınan Şerafettin Çelik'in cinayet sırasında evde bulunmadığı öğrenilmişti. O dönem yapılan tüm çalışmalar sonucu cinayetin üzerindeki sır perdesi bir türlü aralanmadı.

        18 YIL SONRA GELEN İTİRAF
        Aradan geçen 18 yılın üzerine Samsun Cinayet Büro Amirliğinde giden 52 yaşındaki Erkan C. isimli şahıs 2004 yılında öldürülen müzik Öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetini kendisinin işlediğini söyleyerek itiraf etti. Geçtiğimiz Çarşamba günü vicdanına yenik düşüp olayı anlatan Erkan C. cinayeti öğretmenin kocası Şerafettin Çelik'in azmettirdiğini kendisinin de bir arkadaşı ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Kadın kapıyı açınca önce ben bir el ateş ettim, ardından C.Ö. silahı aldı o da bir el ateş etti dediği öne sürüldü.



        AZMETTİRİCİ KOCA 3 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ
        18 yıl aradan sonra gelen itirafın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan Erkan C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda azmettirici olduğu öne sürülen ve 2006 yılında cinayetten şüpheli olarak gözaltına alınıp serbest kalan Şerafettin Çelik'in 2019 yılında vefat ettiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bahsi geçen diğer şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

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