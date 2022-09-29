SON DAKİKA | Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21), öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran ve cezaevinde tutuklu halde bulunan Mustafa Murat Ayhan'la (49) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.