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    • Yaşam
    • 29.09.2022 08:21
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    • 29.09.2022 08:23
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    SON DAKİKA | Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

    Son dakika haberine göre Antalya'da okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldürerek cesedini parçalara ayıran ve ardından tutuklanan Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde intihar etti.

    Azra’nın katili cezaevinde intihar etti

    Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21), öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran ve cezaevinde tutuklu halde bulunan Mustafa Murat Ayhan'la (49) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
    Geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondururken sosyal medyaya yansıyan iddialar gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre Ayhan'ın, cezaevinde intihar ettiği ve hastaneye kaldırıldığı sırada öldüğü belirlendi.

    AKILLARA CEM GARİPOĞLU GELDİ
    Mustafa Murat Ayhan'dan gelen intihar haberi, akıllara Cem Garipoğlu'nu getirdi. 2009 yılında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u başını keserek öldüren Garipoğlu da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2014 yılında intihar etmişti.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA | Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
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