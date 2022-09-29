Ortaköy'deki dayak olayının detayları ortaya çıktı! Refleks olarak dövmüşler

"REFLEKS OLARAK KARŞILIK VERDİK"

5 dakika sonra Kadir isimli güvenlik arkadaşım içeride olay çıkardığı için onu dışarı çıkardı. Kendisine bu şekilde devam etmesi halinde yardımcı olamayacağımızı kibar bir dille söyledik. Bize cevaben 'Size sıkıntı mı olayım, siz kimsiniz, sizin a.... k.' şeklinde sözler söyledi. Sonrasında Kadir isimli arkadaşıma kafa atarak darp etti. Daha sonra diğer güvenlikler de geldi. Kendisini merdivenlerden indirdik. Kendisine refleks olarak karşılık verdik. Yanındaki İnci adlı kadına herhangi bir darp girişimi olmadı."