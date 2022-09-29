Ortaköy'deki dayak olayının detayları ortaya çıktı! Refleks olarak dövmüşler

Ortaköy'deki eğlence mekânı Ruby'deki dayak olayının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre olayın asıl sebebi 'eski sevgili' meselesiydi. Darp edilen Mesut B. adlı kişinin, korumalardan birinin eski sevgilisiyle mekâna gitmesi olayı tetikledi.
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Tutuklanan koruma E.S. ise ifadesinde Mesut B.'nin taşkınlık yaptığını, kendilerinin de 'refleks' olarak karşılık verdiklerini söyledi.
Mesut B., yanında İnci adlı bir kadın ve başka bir erkek ile 8 Eylül gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekânı Ruby'ye geldi. Kapıdaki korumalar önce bu kişileri mekâna almak istemedi. Ancak Mesut B., arkadaşlarının zaten içeride olduğunu, doğum günü kutladıklarını söyledi. İçeriden gelen arkadaşlarının müdahalesiyle de mekâna alındı ve arkadaşlarına katıldı.
Ancak bir süre sonra içeride gerginlik yaşanıp arbede çıkınca, korumalar tarafından mekândan çıkarıldı. Ardından yanındaki arkadaşlarıyla tekrar içeri girebilmek için korumalarla tartışmaya başladı. Görüntüleri basına yansıyan darp olayı işte bu tartışmanın ardından yaşandı. Mesut B. ve arkadaşları mekânın korumaları tarafından bayılana kadar darp edildi. Bu sırada Mesut B.'nin yanındaki İnci adlı kadın da darbelere maruz kaldı.