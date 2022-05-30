Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM'

Duruşmada baba Mustafa Haytaoğlu, "Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyorum. Ben çocuğumun o eve kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Arabayla bıçakla tehdit etmiş eve götürmüş olabilir. Çocuğun başı kayıp. Ben bir babayım. İnşallah oralarda sürünürsün" dedi.

Anne Mezide Haytaoğlu, sanığın bu güne kadar hiç görülmemiş şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Benim çocuğumun kafası bulunamadı. Ben kızımın yazmış olduğu bir not kağıdını dosyaya sunmak istiyorum. Bu not kağıdında kızımın seçmek istediği mesleklerle alakalı yazılar var. Kızımın en son kelimeleri ne oldu, bunu duymak istiyorum" diye konuştu.



Şikayetçi avukatları, sanık Mustafa Murat Ayhan'ın 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti. Avukatlar, sanık Ayhan'ın önceki davalarında küçük yaşta kızı takip etme ve başka bir davada silahla tehdit suçlarından cezalandırılmaması nedeniyle Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüne yol açtığını anlattı.



'UYUŞTURUCU NEDENİYLE OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Sanık Mustafa Murat Ayhan ise savunmasında "Benim kendisiyle ne flört ne de arkadaşlık kurma gibi bir durum vardı. Olay günü uyuşturucu nedeniyle olayı gerçekleştirdim. Herhangi bir cinsel yönelimim olmamıştır. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.



CİNSEL SALDIRIYA YÖNELİK DNA İZİNE RASTLANMADI

Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, geçen duruşmada açıklanan mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Raporda cinsel saldırıya yönelik DNA izine rastlanmamış. Maktulün eve zorla götürülmediği, mobese ve kamera görüntülerinde mevcut. Gayet rahat, relaks şekilde oturdukları görülüyor. Herşey kendiliğinden geliştiği evin içerisinde keskin bir bıçağın olmadığı da aşikar. Olaydan sonra markete gidip bıçak aldığına yönelik kamera kayıtları ve fiş vardı. Öldürmeye tasarlayan kişinin evinde bıçağı da hazır olurdu. Müvekkilim uyuşturucunun etkisiyle düşünememiş, ne yaptığını bilememiştir. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Olayda kast yoktur. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Duruşmaya ara verilmesinin ardından anne Mezide Haytaoğlu, fenalık geçirdi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Murat Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Sanık, 'hırsızlık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarırdan beraat etti.